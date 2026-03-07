屋崙學區裁員數百人 以平衡預算赤字

屋崙學區裁員數百人 ，教師工會批准新合約，此為示意圖。（取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，屋崙聯合學區 （Oakland Unified School District，OUSD）教師工會日前宣布達成新合約草案，此前不到48小時，教育委員會（Board of Education）投票決定裁撤數百個職位以填補1.02億美元預算缺口，從而避免再次被州政府接管。

在工會授權罷工後達成的協議承諾：未來兩年教育工作者薪資將實現兩位數增長，社工、特殊教育教師及幼兒教育工作者均獲加薪，並降低學生與輔導員的比例。該協議現將提交屋崙教育協會（Oakland Education Association）成員及教委（school board）批准。

然而，上月底教委以5比2的投票結果決定裁撤421個職位，並額外削減144個職位的工作時長，令教師們的慶祝情緒大打折扣。學區須在3月15日前通知所有受影響員工。

工會日前發表聲明稱：「我們對屋崙學區委員會批准裁撤逾400個崗位深感失望，此舉只會動搖學校根基。尤其當250個班級缺乏固定教師，且每年近400名教育工作者離開學區時，此舉更顯荒謬。」

儘管教委試圖確保長期財政穩定，學區未來仍籠罩著更多不確定性。

據學區總監（Superintendent）薩德勒（Denise Saddler）透露，被裁撤的職位多數由新冠疫情後獲得的聯邦一次性撥款資助。隨著這些資金的枯竭，加上醫療保健和養老金支出持續攀升，以及州政府和聯邦撥款的削減，學區被迫採取行動，她將此描述為「不可避免」。

然而特殊教育項目支持與教師薪資提升是教師工會談判的核心訴求。由於學區與工會對薪資改善方案分歧巨大，談判已陷入數月僵局。2月20日，工會成員授權發起罷工。

喪失行政自主權是切實存在的威脅。該學區曾在2003年陷入財務破產，迫使州政府提供1億美元緊急貸款。2003至2009年間，其財政由州政府指定的託管人全面掌控。

該學區直至2025年才擺脫州政府管控。然而僅一年後，它又陷入令人沮喪卻似曾相識的困境。

薩德勒稱裁員是彌補學區赤字、維持財政獨立的必要之舉。