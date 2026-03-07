舊金山城市學院市中心校區 今夏關閉

舊金山城市學院市中心校區的建築物。(谷歌地圖)

舊金山 城市學院今夏將關閉市中心校區，它因為招生人數過低導致政府撥款流失。

舊金山紀事報報導，舊金山城市學院（City College of San Francisco）將於今年夏天關閉其位於第四街和米慎街交匯處、已有47年歷史的校區，並將烹飪、時尚和語言課程轉移到其他招生人數不足的校區，包括該校的華埠校區。

這處校區是舊金山城市學院在全市六個主要校區之一，由於其全日制學生人數僅有152人，遠低於繼續獲得州政府撥款所需的1000人，將損失超過200萬美元的州政府撥款。

有鑑於此以及維護這座九層校區的成本，「我們的領導團隊做出了艱難的決定，秋季班不在市中心校區安排課程，」校長梅西納（Kimberlee Messina）6日在給員工的電子郵件中表示，並指出「此次調整不會導致任何人員失業」。

市中心校園今夏的關閉，將是這座城市曾經充滿活力的核心地帶持續不斷的商業和其他租戶外遷潮中的最新一例。自疫情結束以來，市政領導人一直在努力扭轉這一頹勢。儘管出現了一些好轉跡象，但在2025年底仍有超過30%的辦公大樓空置。

梅西納表示，城市學院擁有這座8萬4000平方呎的建築，將尋求與其他教育機構、社區組織、市政府和其他合作夥伴的潛在合作，以吸引他們入駐。

城市學院市中心校區成立於1979年，當年招收了900多名兼職學生，學習餐飲服務、時尚、羅曼語系語言（Romance languages）和英語等專業。該校區一直以其烘焙課程和其他烹飪課程而聞名。多年來，學生們在第四街和米慎街的拐角處經營著頗受歡迎的「Educated Palate」餐廳。

疫情迫使餐廳關閉後，學生們在原址開設了每周一次的快閃烘焙店「EP」。該校烘焙課程的活力主要來自里爾（Elizabeth Riehle），人稱「貝琪大廚」（Chef Betsy），她將在本學期結束後退休。今年秋季，她的課程將與其他餐飲服務課程合併，在位於英格爾賽德（Ingleside）社區Frida Kahlo Way的主校區開設。