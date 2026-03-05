我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

龔薩雷斯承認婚外情 共和黨領導層要他退選

台灣教育部來美搶科研人才 首站選擇舊金山

記者江碩涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華民國教育部發起「高教人才永續發展暨美國攬才」巡迴活動，由次長朱俊彰率團在舊金山正式啟動攬才活動。（主辦單位提供）
中華民國教育部發起「高教人才永續發展暨美國攬才」巡迴活動，由次長朱俊彰率團在舊金山正式啟動攬才活動。（主辦單位提供）

為厚植台灣科研實力並確保高教競爭力，中華民國教育部發起「高教人才永續發展暨美國攬才」巡迴活動，由教育部常務次長朱俊彰率領國內12所頂尖國立大學校長或副校長、政府代表，首站在美西時間2月28日於舊金山啟動攬才活動。現場湧入近百位頂尖學人與博士生，交流氣氛熱絡。

這次巡迴代表團陣容龐大，層級為近年之最。攬才活動由朱俊彰與駐舊金山台北經文辦事處處長伍志翔共同揭開序幕。

朱俊彰表示，台灣高教已準備好了，台灣提供具競爭力配套方案，歡迎各界優秀人才回台服務，共同打造永續的科研生態系。

隨團成員包括教育部高教司長廖高賢、國發會人力發展處長謝佳宜、國科會科長曾黛如，以及台大、成大、清大、陽明交大、政大、臺師大、臺科大、北科大、中山、中興、中央及中正等12所台灣國立大學的校長或副校長。

12所校長輪番上陣，親自簡報各校的研究特色、軟硬體資源及國際合作願景。隨後的「圓桌諮詢與初步面試」成為重頭戲，讓具潛力的博士生、教研、業界人才及博士後研究員，與國內高教領導者面對面，進行深度交流，媒合職缺。

根據高等教育國際合作基金會統計，首站舊金山場共吸引121位學人報名，其中23位報名線上參與、98位親赴駐舊金山辦事處與會。與會學人多關注台灣目前的教研環境、國發會的攬才配套措施以及國科會的研究補助資源等面向。

世報陪您半世紀

上一則

矽谷車牌辨識系統公司「非法洩資外州警方」聖縣終止合作

下一則

聖荷西中華文化園區 周日辦「農曆新年慶典」免費賞舞獅

延伸閱讀

提升競爭力… 台灣高教華府攬才 參與踴躍

提升競爭力… 台灣高教華府攬才 參與踴躍
深化交流 Egan JHS與台林口國中續簽姊妹校

深化交流 Egan JHS與台林口國中續簽姊妹校
金山灣區國慶委員會主委 吳文一接任

金山灣區國慶委員會主委 吳文一接任
經文處新春團拜 僑界齊聚賀歲氣氛溫馨

經文處新春團拜 僑界齊聚賀歲氣氛溫馨
台灣科技產業數千職缺 德州徵才湧千人

台灣科技產業數千職缺 德州徵才湧千人

熱門新聞

與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

2026-03-02 15:35
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

2026-02-26 15:26
屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
民眾冒著寒風在加州楚魯克點燃蠟燭悼念在雪崩中喪生的滑雪者。（美聯社）

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

2026-02-28 21:36
專家表示，灣區富人與窮人比鄰而居的社區生活品質反而較高。圖為巴洛阿圖市中心。（谷歌地圖）

灣區還有「貧富比鄰」？ 最混居社區生活品質反而更高

2026-03-03 13:13
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46

超人氣

更多 >
好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標