台灣教育部來美搶科研人才 首站選擇舊金山

中華民國教育部發起「高教人才永續發展暨美國攬才」巡迴活動，由次長朱俊彰率團在舊金山正式啟動攬才活動。（主辦單位提供）

為厚植台灣科研實力並確保高教競爭力，中華民國教育部發起「高教人才永續發展暨美國攬才」巡迴活動，由教育部常務次長朱俊彰率領國內12所頂尖國立大學校長或副校長、政府代表，首站在美西時間2月28日於舊金山啟動攬才活動。現場湧入近百位頂尖學人與博士生，交流氣氛熱絡。

這次巡迴代表團陣容龐大，層級為近年之最。攬才活動由朱俊彰與駐舊金山台北經文辦事處處長伍志翔共同揭開序幕。

朱俊彰表示，台灣高教已準備好了，台灣提供具競爭力配套方案，歡迎各界優秀人才回台服務，共同打造永續的科研生態系。

隨團成員包括教育部高教司長廖高賢、國發會人力發展處長謝佳宜、國科會科長曾黛如，以及台大、成大、清大、陽明交大、政大、臺師大、臺科大、北科大、中山、中興、中央及中正等12所台灣國立大學的校長或副校長。

12所校長輪番上陣，親自簡報各校的研究特色、軟硬體資源及國際合作願景。隨後的「圓桌諮詢與初步面試」成為重頭戲，讓具潛力的博士生、教研、業界人才及博士後研究員，與國內高教領導者面對面，進行深度交流，媒合職缺。

根據高等教育國際合作基金會統計，首站舊金山場共吸引121位學人報名，其中23位報名線上參與、98位親赴駐舊金山辦事處與會。與會學人多關注台灣目前的教研環境、國發會的攬才配套措施以及國科會的研究補助資源等面向。