加大、州大申請標準 灣區高中生達標率居冠

灣區高中生比其他州的學生更有可能完成加州公立大學的入學要求，其中馬連縣和舊金山縣的學生，在完成15門高中課程方面，完成率最高。(取自馬連縣教育局官網)

最新數據分析，灣區的高中生比其他州的學生、更可能完成加大或加州 州大入學要求。

根據「舊金山 紀事報」對加州教育數據的分析顯示，灣區高中生比其他州學生更可能完成加州公立大學的入學要求。其中，馬連縣(Marin)和舊金山縣的學生，在完成加州州大或加大系統錄取所需的15門高中課程方面，完成率最高。數據僅包含公立高中畢業生。

這些課程稱為A-G必修課程(A-G requirements)，包括數學、英文、科學和歷史等七個學科領域。學生須完成每學科規定的學年數，且成績達到C或以上。各高中開設A-G課程、皆需獲加大和州大系統認可。

全州來看，2024-2025學年僅有略超過一半的畢業生完成這些課程。在馬連縣和舊金山縣，約三分之二學生完成課程。普萊賽縣(Placer)、聖馬刁縣、聖塔克拉拉縣和阿拉米達縣的完成率，也相對較高。

值得注意的是，「舊金山紀事報」先前發現，舊金山的A-G課程完成率最高，其次是馬連縣。但在最近一個學年，排名翻轉。

各縣課程完成率每年有些許改變。但2024-2025學年，舊金山的A-G課程完成率去年達到72%的高點後，下降至67%。詳細審視數據後發現，並沒有哪一所學校完成率大幅下降、足以單獨驅動變化。相反地，有數所學校完成率小幅下降、共同拉低了全縣的完成率。

同時，馬連縣的課程完成率，從去年的69%上升至今年最高位。

然而，經由高中課程完成A-G課程並非滿足入學要求的唯一途徑。在SAT、ACT、AP或IB考試中取得特定分數即可滿足要求，透過熱門的雙入學課程(dual enrollment)、即學生在高中階段即可修讀大學課程，完成大學程度的課程也同樣有效。

戴維斯加大「加州教育實驗室」研究員瑞德(Sherrie Reed)與庫爾蘭德 (Michal Kurlaender) 研究A-G課程的完成率，指出這些要求是申請加州公立四年制大學的最低門檻。這意味著未完成這些課程的學生，甚至不會被考慮錄取。

提高A-G課程的完成率，一直是加州面臨的持續挑戰，研究發現，即使在同一所學校內部，也存在族裔和社經差異。

瑞德和庫爾蘭德解釋，確保學生能夠選修A-G課程、並且獲得完成課程所需的支持，至關重要，即使這些學生在大一時、可能認為自己對四年制大學不感興趣。完成這些課程要求，可讓學生有機會選擇改變想法，決定申請加大或州大。即使他們不想上大學，這些課程仍然是有益的教育基礎。

庫爾蘭德表示，無論從事哪個職業領域，具備一定的閱讀、寫作和數學能力都是好的。兩人解釋指出，儘管部分學校仍然存在課程選修方面的問題，但大多數學校實際上都提供完整的A-G課程。研究發現，那些未能達到要求的學生，通常只差一兩門課。

研究人員表示，為了提高完成率，學區可以確保其A-G課程與畢業要求相符，並可以將其他熱門途徑、例如技職教育的課程，也批准為A-G課程。