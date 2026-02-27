我的頻道

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

深化交流 Egan JHS與台林口國中續簽姊妹校

記者江碩涵／洛斯阿圖斯報導
洛斯阿圖學區Egan Junior High School今年與台灣新北市林口國中再次簽署合作備忘錄（MOU），進一步鞏固雙方姊妹校關係，持續推動台美之間的教育與文化交流，為學生打造更具國際視野的學習環境。（主辦單位提供）
洛斯阿圖學區（Los Altos School District）Egan Junior High School（Egan JHS）今年與台灣新北市林口國中再次簽署合作備忘錄（MOU），進一步鞏固雙方姊妹校關係，持續推動台美之間的教育與文化交流，為學生打造更具國際視野的學習環境。

兩校2024年4月首次簽署MOU，正式締結姊妹校關係，此次是雙方再次確認並深化合作內容。活動期間，林口國中校長劉銘恩率領24位七年級學生赴美，進行為期四天交流，並與Egan JHS新任校長Lisa Tarmina，共同完成續約簽署。

交流期間，Egan JHS安排校內華語學生與林口國中學生結對成為學伴，共同參與課堂學習與校園活動，透過陶土共創「台灣黑熊」與「美國棕熊」，深化文化與生態交流，行程涵蓋保齡球團體活動、舊金山探索館（Exploratorium）參訪，以及灣區教育與文化體驗，並安排史丹福大學與柏克萊加大校園導覽，協助學生拓展國際視野，並建立長遠學習目標。

Egan校長Lisa Tarmina表示，交流有助於培養學生理解「不同是好的」，即使來自不同國家、文化背景各異，仍能在善意、同理與尊重中找到共通點，建立長久而難忘的跨文化連結。

劉銘恩表示，推動國際教育是為了拓展學生視野，讓孩子站得更高、看得更遠，也同步規畫未來合作方向，包括結合台灣半導體教育資源，讓美國學生赴台時，實地了解台灣科技產業與相關課程，擴展學習內容至科技與產業層面。

駐舊金山台北經文辦事處教育組組長董慶豐、洛斯阿圖學區主席Vaishali Sirkay等人均到場見證。董慶豐指出，教育部長期推動學生國際交流，鼓勵台美互訪，透過在地接待與文化互動，協助學生拓展國際視野。

洛斯阿圖學區Egan Junior High School今年與台灣新北市林口國...
Egan Junior High School致贈校服給林口國中。（主辦單位提供...
Egan校長Lisa Tarmina表示，交流有助於培養學生理解「不同是好的」，...
