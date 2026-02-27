以12億收購Depop後 eBay裁員800人

我的頻道

編譯組／綜合報導
eBay宣布裁員800人，此前剛以12億美元收購Depop。 (路透）
據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，eBay公司周四（26日）宣布將裁減約800名員工，占其員工總數的6%，這是這家矽谷老牌科技公司最新一輪裁員行動。

這家總部位於聖荷西的電商巨頭在宣布以12億美元現金收購Etsy旗下二手時尚應用Depop一周後，隨即公布了裁員計畫。

eBay發言人在聲明中表示：「我們正採取措施對業務進行再投資，並調整組織架構以契合戰略重點，這將影響部分崗位。」 「我們感謝受影響員工的貢獻，並將以關懷和尊重的態度全力支持他們。」

公司表示，此次裁員將涉及全公司多個團隊，反映其運營模式的調整，包括消除職能重疊及與未來戰略重點的對齊。目前尚不清楚灣區有多少員工將受影響。

根據eBay最新年度報告，截至12月31日，其全球員工總數為1萬2300人。

此次裁員之際，eBay正持續為其市場平台投入人工智慧（AI）工具，推出面向買賣雙方的新功能。該公司面臨來自亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）等競爭對手以及Etsy、TikTok Shop、Temu和Shein等在線市場的激烈競爭。

上周收購Depop旨在強化eBay在時尚領域的地位，並擴大其在年輕購物者群體中的影響力。據該公司披露，Depop用戶群體中34歲以下用戶占比極高。

這是eBay自2023年以來第三次裁員。該公司2023年初裁減約500個崗位，2024年初又裁減約1000個職位。

eBay最新季度報告顯示，其營收增至約30億美元，超出華爾街（Wall Street）預期。

eBay宣布裁員800人，此前剛以12億美元收購Depop。 （本報檔案照）
裁員 華爾街 灣區

