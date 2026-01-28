我的頻道

一洲焦點／明州局勢可望和緩、張又俠事件大到無法透明化

聯準會今年首場政策會議 利率按兵不動符預期

轉型發展AI 圖片社群網站Pinterest裁員15%

編譯組／綜合報導
Pinterest預備裁員近15% ，以將平台資源轉向人工智慧領域。（美聯社）
據美聯社（Associated Press）報導，作為更廣泛重組計劃的一部分，圖片分享平台Pinterest計劃裁減將近15%的員工。此次調整正值該公司將更多資金轉向人工智慧AI）領域之際。

這家總部位於舊金山（San Francisco）的公司在周二（27日）提交的證券文件中表示，此次裁員旨在支持「轉型計畫」–包括將公司資源重新分配至人工智慧相關崗位，並優先發展人工智慧驅動的產品。該公司還表示正在重塑其「銷售和市場推廣策略」。

除裁員外，Pinterest還將縮減辦公空間。公司預計9月底前完成重組計畫，將產生3500萬至4500萬美元稅前費用。

此次裁員預計將影響數百名員工。據美聯社報導，Pinterest向美聯社證實，截至去年底公司總員工數約為5200人。

與其他科技及社交媒體公司類似，Pinterest近期加速推進人工智慧整合，尤其在面向消費者的服務領域。去年10月，該公司推出基於AI的用戶平台內「Boards」功能更新，並發布由AI驅動的Pinterest Assistant，為用戶提供購物推薦服務。

Pinterest並非首家在轉向AI投資時裁員的企業。去年秋季，亞馬遜（Amazon）就宣布將裁減約1萬4000個企業崗位（占員工總數近4%），以在增加AI投資的同時削減其他成本。

AI 裁員 人工智慧

