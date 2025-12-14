我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

請問專家／「高鈣會造成腎結石嗎」一次看懂腎結石預防、治療

El Camino Health華人健康促進計畫
聽新聞
test
0:00 /0:00
泌尿科成肇彬醫師。(圖／CHI提供）
泌尿科成肇彬醫師。(圖／CHI提供）

「只有高鈣會造成腎結石嗎？你知道攝取太少鈣反而也可能增加結石風險嗎?」

「只有男性會得結石嗎？腎結石一定要動手術嗎？」

以下為腎結石的成因、症狀、治療方式、預防方法、常見迷思，以及哪些情況需要緊急就醫。

什麼是腎結石？

腎結石是由尿液中的礦物質與鹽分在腎臟內形成的硬塊，是相當常見的疾病，大約有10%的人在一生中會遇到腎結石。

結石的大小差異很大，可能小如沙粒，也可能大到接近高爾夫球。當尿液過度濃縮、形成結晶時就可能產生腎結石。

主要風險因子

1.水喝太少：尿液濃縮，增加結晶形成機率。

2.過多鹽分或動物性蛋白質：提升腎結石風險。

3.遺傳因素：家族有腎結石，風險較高。

 4.其他健康狀況：如痛風、腸道疾病、糖尿病、肥胖。

腎臟或膀胱內的結石通常不會痛，但若腎結石進入輸尿管、造成尿液無法排出，就會導致腎盂擴張(腎積水)，進而引發劇烈側腰痛。

腎結石的常見症狀

• 背部或側腰劇痛

• 疼痛可能放射至腹股溝

• 血尿(尿液呈粉紅、紅色或褐色)

• 噁心、嘔吐

• 尿頻、尿急

有些結石完全沒有症狀(俗稱「安靜石」)，常在做CT掃描時意外被發現。

常見誤解與真相

1. 鈣攝取會造成結石？

低鈣飲食反而可能增加草酸鈣結石的風險。當腸道中缺乏足夠的鈣離子時，草酸無法與鈣結合形成不溶性的草酸鈣並經由糞便排出，導致更多草酸被吸收進入血液，進而由腎臟排出，增加尿中草酸濃度，促進草酸鈣結石的形成。

因此，重點在於維持正常的鈣攝取量，避免過多或過少。一般成人每天應攝取約1000至1200毫克的鈣，建議以飲食為主要來源，例如乳製品、小魚乾、低草酸的深綠色蔬菜、或添加鈣的食品。

2. 腎結石只有男性會得？

過去腎結石好發於男性，但近幾十年來，女性的發生率逐漸上升，使男女比例趨於接近，尤其是在年輕族群中。

3. 腎結石一定要用手術治療？

大部分小型腎結石可以自然排出，並不一定需要手術。但若結石體積較大、造成阻塞、感染或反覆引發症，仍可能需要以微創手術進行處理

如何診斷腎結石？

1.尿液檢查：可看出血液、結晶、感染，但準確度有限。

2.CT scan：最準確的影像檢查方式，可清楚看到結石。

3.超音波：安全、無輻射，適合評估腎積水，但較難看到所有結石。

4.X光：僅能看到特定種類的結石。

需緊急處理的情況

• 腎積水合併感染(可能導致敗血症)

• 腎功能受損

• 疼痛無法控制

• 嚴重噁心、嘔吐

若有感染與結石阻塞輸尿管與尿路感染，通常需要立即放置雙J型支架以引流尿液，避免細菌入血。

治療方式

小結石<5mm (毫米)

•多喝水(攝取足夠的水分以每日排尿量達到 2.5 公升以上)

•止痛

•可服用坦索羅辛(Tamsulosin / Flomax)協助排石

較大的結石

1.體外震波碎石(ESWL)：非侵入性，但清除率較低。

2.輸尿管鏡雷射碎石：清除率高、最常用，微創，從尿道進入，通常為門診手術。

3.經皮腎鏡取石術(PCNL)：適合大型結石，從後腰開小孔取石。

何時應該緊急就醫？

•劇烈且持續的側腰痛

•發燒、寒顫(表示有感染)

•無法排尿(疑似雙側阻塞)

•嚴重噁心、嘔吐、無法進食或喝水

如何預防腎結石？

•每日攝取足夠液體，以每日排尿量達到2.5公升以上

•喝檸檬水(補充檸檬酸，有助抑制結石形)

•減少鹽分攝取(每日鈉攝取建議低於2,300 mg)

•維持正常鈣攝取(每日1,000–1,200mg，以食物為主)

•限制高草酸食物(如菠菜、堅果、巧克力等)

•保持規律運動、避免肥胖

•維持飲食均衡，避免極端飲食

最重要的一點：喝足夠的水，是預防腎結石最關鍵的因素。

常見問題

Q：超音波只看到輕微腎積水，但沒看到結石，怎麼辦？

A：建議做CT scan。超音波本來就不容易看到結石，但若有積水，仍需進一步確認是否被結石阻塞輸尿管。

Q: 腎結石的疼痛。和腰酸背痛要如何區分。

A：腎結石造成的疼痛通常是突然發作、劇烈、單側的側腹或側腰疼痛，可能會放射到下腹或鼠蹊部，常伴隨噁心、嘔吐或血尿。

相較之下，一般的肌肉或脊椎相關的腰痠，多為鈍痛、對稱性、與活動或姿勢有關，位置通常偏向背部中央。

Q：如何分辨血尿是腎結石還是腎癌？

A：必須做有對比劑的CT，才能清楚區分結石或腫瘤。

Q：副甲狀腺亢進會造成腎結石嗎？

A：會。副甲狀腺功能亢進會導致血鈣升高，進而增加尿鈣排出，容易形成鈣結石。這類病人通常需要由內分泌科進一步評估，若確定為原發性副甲狀腺亢進，且有症狀或併發症，可能需要手術切除過度活躍的副甲狀腺。

Q：如何知道自己是哪種類型的結石？

A：若有排出結石，可以送檢做成分分析，最準確地判斷結石種類。若沒有排出，則可透過血液與24小時尿液檢查，間接推測可能的結石成分，並據此調整飲食與預防策略

Q：腎結石與鈉有關嗎？

A：有關。飲食中鹽分(鈉)攝取過多，會增加尿中鈉與鈣的排出，使尿中鈣濃度上升，進而提高草酸鈣結石的風險。建議控制每日鈉攝取量在2,300毫克以下，對於預防腎結石有幫助

Q：怎麼知道有沒有腎積水？

A：腎積水有時會引起側腰疼痛、噁心、嘔吐等症狀，但也有可能完全沒有症狀。最準確的檢查方式是透過腎臟超音波或CT scan，能判斷是否有尿液阻塞造成的腎積水

Q：腎內1.5–2公分結石，沒症狀可以不處理嗎？

A：如果伴隨腎積水、感染或腎功能損傷，通常建議盡早處理，以避免病情惡化。若目前無症狀，且沒有腎積水、感染或腎功能受損的跡象，這類較大的腎結石可在泌尿科醫師評估後暫時密切觀察。不過，仍有未來造成阻塞、劇烈疼痛、感染或腎功能進一步受損的風險，部分結石也可能隨時間逐漸變大。因此建議與醫師討論是否進行預防性治療

Q：一顆8mm (毫米)的腎結石存在25年都沒痛，還要處理嗎？

A：如果結石沒有造成腎積水、感染或其他症狀，可以考慮持續觀察，不一定需要立即處理。不過仍建議每1–2年接受腎臟超音波或其他影像檢查，追蹤結石是否有變化。若結石位置接近腎盂或輸尿管開口，也應與泌尿科醫師討論是否進行預防性處理，以避免日後突然掉落，造成劇烈疼痛或阻塞。

Q：腎結石在腎內很久會傷腎嗎？

A：如果結石沒有造成輸尿管阻塞、腎積水或感染，通常不會直接傷害腎臟。不過若長期存在，仍有可能引發慢性發炎、感染，或隨時間逐漸變大。因此建議定期追蹤，必要時與醫師討論是否需處理

醫師簡介 

泌尿科成肇彬醫師 (Robin Cheng, MD, Urology and Urologic Surgery)：泌尿科專科醫生，專長於腎結石及其他泌尿系統疾病的治療。他在南灣地區長大，高中時期參與El Camino Health 志工服務。於史丹佛大學取得生物學學士學位，並獲得史丹佛醫學院醫學博士學位，已完成泌尿科住院醫師訓練。中英文流利，熱衷於在社區普及泌尿健康知識。

華人健康促進計畫所有講座視頻: www.elcaminohealth.org/chivideos

專欄由El Camino Health華人健康促進計畫(CHI)提供

併發症 華人 糖尿病

上一則

聖荷西移動房屋欲調漲 委員會確定反對

下一則

加州科學家血液新療法 拯救肉毒桿菌病嬰

延伸閱讀

肝膽結石反覆感染增加癌症風險 1手術擺脫腹痛復元快

肝膽結石反覆感染增加癌症風險 1手術擺脫腹痛復元快
長年腹痛竟是「肝結石」惹禍 5旬婦3D內視鏡手術擺脫困擾

長年腹痛竟是「肝結石」惹禍 5旬婦3D內視鏡手術擺脫困擾
醫藥／6大疾病 痛起來…如刀割、像被電到

醫藥／6大疾病 痛起來…如刀割、像被電到
70歲男血尿爆量 罹腎臟泌尿上皮癌 單孔微創手術切除

70歲男血尿爆量 罹腎臟泌尿上皮癌 單孔微創手術切除
銀髮樂齡生活展╱SCAN Allied計畫 享牙科補助、90%常用藥免自費額

銀髮樂齡生活展╱SCAN Allied計畫 享牙科補助、90%常用藥免自費額

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
Kinokuniya書店在Santana Row開設Miffy 70周年限定快閃店。（圖源kinokuniya官網）

Miffy 70周年快閃店進駐南灣 獨家商品、限量福利一次看

2025-12-05 17:10
圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
微軟創辦人比爾蓋茲與小女兒菲比蓋茲。（路透）

老爸沒投資…比爾蓋茲小女兒購物平台Phia獲3000萬注資

2025-12-11 14:46

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌