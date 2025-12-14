請問專家／「高鈣會造成腎結石嗎」一次看懂腎結石預防、治療

泌尿科成肇彬醫師。(圖／CHI提供）

「只有高鈣會造成腎結石嗎？你知道攝取太少鈣反而也可能增加結石風險嗎?」

「只有男性會得結石嗎？腎結石一定要動手術嗎？」

以下為腎結石的成因、症狀、治療方式、預防方法、常見迷思，以及哪些情況需要緊急就醫。

什麼是腎結石？

腎結石是由尿液中的礦物質與鹽分在腎臟內形成的硬塊，是相當常見的疾病，大約有10%的人在一生中會遇到腎結石。

結石的大小差異很大，可能小如沙粒，也可能大到接近高爾夫球。當尿液過度濃縮、形成結晶時就可能產生腎結石。

主要風險因子

1.水喝太少：尿液濃縮，增加結晶形成機率。

2.過多鹽分或動物性蛋白質：提升腎結石風險。

3.遺傳因素：家族有腎結石，風險較高。

4.其他健康狀況：如痛風、腸道疾病、糖尿病 、肥胖。

腎臟或膀胱內的結石通常不會痛，但若腎結石進入輸尿管、造成尿液無法排出，就會導致腎盂擴張(腎積水)，進而引發劇烈側腰痛。

腎結石的常見症狀

• 背部或側腰劇痛

• 疼痛可能放射至腹股溝

• 血尿(尿液呈粉紅、紅色或褐色)

• 噁心、嘔吐

• 尿頻、尿急

有些結石完全沒有症狀(俗稱「安靜石」)，常在做CT掃描時意外被發現。

常見誤解與真相

1. 鈣攝取會造成結石？

低鈣飲食反而可能增加草酸鈣結石的風險。當腸道中缺乏足夠的鈣離子時，草酸無法與鈣結合形成不溶性的草酸鈣並經由糞便排出，導致更多草酸被吸收進入血液，進而由腎臟排出，增加尿中草酸濃度，促進草酸鈣結石的形成。

因此，重點在於維持正常的鈣攝取量，避免過多或過少。一般成人每天應攝取約1000至1200毫克的鈣，建議以飲食為主要來源，例如乳製品、小魚乾、低草酸的深綠色蔬菜、或添加鈣的食品。

2. 腎結石只有男性會得？

過去腎結石好發於男性，但近幾十年來，女性的發生率逐漸上升，使男女比例趨於接近，尤其是在年輕族群中。

3. 腎結石一定要用手術治療？

大部分小型腎結石可以自然排出，並不一定需要手術。但若結石體積較大、造成阻塞、感染或反覆引發症，仍可能需要以微創手術進行處理

如何診斷腎結石？

1.尿液檢查：可看出血液、結晶、感染，但準確度有限。

2.CT scan：最準確的影像檢查方式，可清楚看到結石。

3.超音波：安全、無輻射，適合評估腎積水，但較難看到所有結石。

4.X光：僅能看到特定種類的結石。

需緊急處理的情況

• 腎積水合併感染(可能導致敗血症)

• 腎功能受損

• 疼痛無法控制

• 嚴重噁心、嘔吐

若有感染與結石阻塞輸尿管與尿路感染，通常需要立即放置雙J型支架以引流尿液，避免細菌入血。

治療方式

小結石<5mm (毫米)

•多喝水(攝取足夠的水分以每日排尿量達到 2.5 公升以上)

•止痛

•可服用坦索羅辛(Tamsulosin / Flomax)協助排石

較大的結石

1.體外震波碎石(ESWL)：非侵入性，但清除率較低。

2.輸尿管鏡雷射碎石：清除率高、最常用，微創，從尿道進入，通常為門診手術。

3.經皮腎鏡取石術(PCNL)：適合大型結石，從後腰開小孔取石。

何時應該緊急就醫？

•劇烈且持續的側腰痛

•發燒、寒顫(表示有感染)

•無法排尿(疑似雙側阻塞)

•嚴重噁心、嘔吐、無法進食或喝水

如何預防腎結石？

•每日攝取足夠液體，以每日排尿量達到2.5公升以上

•喝檸檬水(補充檸檬酸，有助抑制結石形)

•減少鹽分攝取(每日鈉攝取建議低於2,300 mg)

•維持正常鈣攝取(每日1,000–1,200mg，以食物為主)

•限制高草酸食物(如菠菜、堅果、巧克力等)

•保持規律運動、避免肥胖

•維持飲食均衡，避免極端飲食

最重要的一點：喝足夠的水，是預防腎結石最關鍵的因素。

常見問題

Q：超音波只看到輕微腎積水，但沒看到結石，怎麼辦？

A：建議做CT scan。超音波本來就不容易看到結石，但若有積水，仍需進一步確認是否被結石阻塞輸尿管。

Q: 腎結石的疼痛。和腰酸背痛要如何區分。

A：腎結石造成的疼痛通常是突然發作、劇烈、單側的側腹或側腰疼痛，可能會放射到下腹或鼠蹊部，常伴隨噁心、嘔吐或血尿。

相較之下，一般的肌肉或脊椎相關的腰痠，多為鈍痛、對稱性、與活動或姿勢有關，位置通常偏向背部中央。

Q：如何分辨血尿是腎結石還是腎癌？

A：必須做有對比劑的CT，才能清楚區分結石或腫瘤。

Q：副甲狀腺亢進會造成腎結石嗎？

A：會。副甲狀腺功能亢進會導致血鈣升高，進而增加尿鈣排出，容易形成鈣結石。這類病人通常需要由內分泌科進一步評估，若確定為原發性副甲狀腺亢進，且有症狀或併發症 ，可能需要手術切除過度活躍的副甲狀腺。

Q：如何知道自己是哪種類型的結石？

A：若有排出結石，可以送檢做成分分析，最準確地判斷結石種類。若沒有排出，則可透過血液與24小時尿液檢查，間接推測可能的結石成分，並據此調整飲食與預防策略

Q：腎結石與鈉有關嗎？

A：有關。飲食中鹽分(鈉)攝取過多，會增加尿中鈉與鈣的排出，使尿中鈣濃度上升，進而提高草酸鈣結石的風險。建議控制每日鈉攝取量在2,300毫克以下，對於預防腎結石有幫助

Q：怎麼知道有沒有腎積水？

A：腎積水有時會引起側腰疼痛、噁心、嘔吐等症狀，但也有可能完全沒有症狀。最準確的檢查方式是透過腎臟超音波或CT scan，能判斷是否有尿液阻塞造成的腎積水

Q：腎內1.5–2公分結石，沒症狀可以不處理嗎？

A：如果伴隨腎積水、感染或腎功能損傷，通常建議盡早處理，以避免病情惡化。若目前無症狀，且沒有腎積水、感染或腎功能受損的跡象，這類較大的腎結石可在泌尿科醫師評估後暫時密切觀察。不過，仍有未來造成阻塞、劇烈疼痛、感染或腎功能進一步受損的風險，部分結石也可能隨時間逐漸變大。因此建議與醫師討論是否進行預防性治療

Q：一顆8mm (毫米)的腎結石存在25年都沒痛，還要處理嗎？

A：如果結石沒有造成腎積水、感染或其他症狀，可以考慮持續觀察，不一定需要立即處理。不過仍建議每1–2年接受腎臟超音波或其他影像檢查，追蹤結石是否有變化。若結石位置接近腎盂或輸尿管開口，也應與泌尿科醫師討論是否進行預防性處理，以避免日後突然掉落，造成劇烈疼痛或阻塞。

Q：腎結石在腎內很久會傷腎嗎？

A：如果結石沒有造成輸尿管阻塞、腎積水或感染，通常不會直接傷害腎臟。不過若長期存在，仍有可能引發慢性發炎、感染，或隨時間逐漸變大。因此建議定期追蹤，必要時與醫師討論是否需處理

醫師簡介

泌尿科成肇彬醫師 (Robin Cheng, MD, Urology and Urologic Surgery)：泌尿科專科醫生，專長於腎結石及其他泌尿系統疾病的治療。他在南灣地區長大，高中時期參與El Camino Health 志工服務。於史丹佛大學取得生物學學士學位，並獲得史丹佛醫學院醫學博士學位，已完成泌尿科住院醫師訓練。中英文流利，熱衷於在社區普及泌尿健康知識。

華人 健康促進計畫所有講座視頻: www.elcaminohealth.org/chivideos

專欄由El Camino Health華人健康促進計畫(CHI)提供