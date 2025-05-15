Z Fellows辦輟學生畢業典禮 實為創業密集訓練營

參加輟學生畢業典禮可不便宜，索價是1萬美元。 (zfellows.com)

Z Fellows舉辦了首屆「輟學生畢業典禮」（dropout graduation）。雖然名字可能令人一時摸不著頭腦，但這其實是給野心勃勃的年輕人辦的密集訓練營。

舊金山 標準(San Francisco Standard)報導，在濱海劇院（Marina Theater）的大廳裡，數十名20多歲的年輕人像參加學校舞會前一樣互相交流，與認識的人攀談，與不認識的人尋找共同點。他們聚集在一起參加由Z Fellows組織的首屆輟學生畢業典禮，這是一個為期一周的科技創業家訓練營。

很快，Zoom用戶陸續上樓進入劇院，畢業典禮演講者向這些雄心勃勃的輟學者傳授了他們可以在職業生涯中借鑑的智慧。「我們小時候的本能就是質疑一切：權威、傳統、現狀，」Z Fellows創始人、輟學者利維(Cory Levy)說，「但不知何故，一提到大學，人們就不再質疑了。而這裡卻充滿了例外。」

在全國範圍內，大學的重要性正在受到質疑。但也許沒有哪個地方比舊金山更甚，這裡的許多科技公司根本不關心你是否擁有學位。同時，大學畢業生很難獲得工作機會；老闆們表示，那些實際到辦公室上班的人往往都不專業；人工智慧 在以前由白領工作者負責的任務上也做得愈來愈好。

哈伯(Haz Hubble)是「畢業生」之一，比大多數人輟學得更早，高中一年級就輟學了。「說實話，學校太爛了，」這位26歲的Pally創始人說，「如果你聰明且能力強，你就不需要上學。」

然而與會者知道，社會默默認同的仍然是上大學，特別是如果你來自富裕家庭，並且在學業上相當成功。因此，整個活動期間的普遍情緒是具有諷刺意味的：輟學不是容易的事。「真的很孤獨，非常孤立，」活動的聯合組織者、照片分享應用程式Swsh的創始人狄波 （Ali Debow） 說，「在這段時間裡，很多人失去了與家人和朋友的關係，我只想說，我看到了你們，聽到了你們的聲音。」

在與輟學生以及與他們的朋友和家人交談時，很明顯，重要的區別不在於那些留在大學的人和那些輟學的人之間，而在於那些願意規畫自己道路的人和那些不願意規畫自己道路的人之間。畢竟，有些職業，例如醫學，一定是需要學位的。