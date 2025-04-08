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矽谷托兒名額少、價格超房貸 雙薪家庭收入高也吃不消

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
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矽谷的托兒服務費用高昂，供需失衡。(Naomi Shi/ Pexels)
矽谷的托兒服務費用高昂，供需失衡。(Naomi Shi/ Pexels)

矽谷的托兒服務費用高昂，供需失衡，使得許多科技業家長面臨嚴峻挑戰；許多雙薪家庭即使收入不低，仍感到經濟壓力，甚至被迫讓其中一方辭職在家照顧孩子。

根據「矽谷地區研究院（Silicon Valley Institue for Regional Studies)」的報告，2024年聖塔克拉拉和聖馬刁兩縣的全日制嬰幼兒托兒費用平均每月要2602美元，而加州的平均數字是1701美元。顯示出矽谷的成本遠超其他地區。算下來，矽谷的托兒費用比加州最低工資的月收入還要高，令中低收入家庭更難負擔。

來自庫比蒂諾的汝先生表示，他和妻子都在科技公司上班，但兩個孩子的托兒費幾乎與房貸持平。「我們的收入雖然不低，但托兒中心的費用幾乎年年都在增長，占據了我們收入支出中很大的一塊。」

除了費用昂貴，托兒名額短缺也是家長們面臨的另一大問題。許多熱門托兒機構的等候名單長達一年甚至數年，使得許多新手父母在孩子尚未出生時就開始排隊申請。

根據「矽谷社區基金會」(Silicon Valley Foundation)發布的數據，2022年聖馬刁縣嬰幼兒托兒服務就短缺5790個位子，只有34%的嬰幼兒能夠享受托兒服務。而聖塔克拉拉縣0-12歲的兒童中，只有32.6%的托兒需求能夠得到滿足。

聖塔克拉拉的張女士分享，像她們這樣的雙職工家庭在矽谷非常普遍，而嬰幼兒托兒服務卻尤其短缺。因為嬰兒階段，要求師生比在1:4，幼兒期師生比要1:8，所以即使是一些大型的托兒機構，嬰幼兒班的空位也非常有限。

張女士在孩子半歲的時候希望可以讓孩子去托兒機構自己回去上班，但被告知要排隊一年以上，可是一年以後小孩已經過了上嬰兒班的年紀了，所以只能直接排隊幼兒班的空位。

為了緩解矽谷的托兒危機，加州政府近年來投入大量資金支持幼兒教育與托兒服務，並鼓勵企業提供員工托兒補助。然而，家長與業界專家普遍認為，這些措施的影響仍有限。

雖然許多科技公司也提供員工托兒補助，甚至在園區內設立托兒中心；然而，在目前削減開支的浪潮中，一些公司的托兒項目關閉，托兒福利也有所削減。並且這些福利通常限於大型企業，中小企業員工仍難以受惠。

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