科技合同工興起 零工經濟掀矽谷勞動變革

在矽谷 ，傳統上科技業合同工主要是來自軟體行業的外包業務，多是隸屬於IT諮詢公司。一般科技公司的新項目如果全職員工不夠用時，就聯繫這些外包公司，派遣一部分合同工參與項目。但因為時薪低、沒有福利和保障、工作壓力大，常常是新科畢業生的應急之選。

然而近年來，零工經濟（Gig Economy）正在矽谷掀起變革，許多高技能科技人才選擇離開傳統企業，全職投入自由接案或短期合同模式，以獲得更大的靈活性與收入潛力。而科技企業，也因為可以削減成本，而樂於雇用零工。

例如，Google近年來大幅增加合同工人數，短期聘請AI 工程師、軟件開發人員和數據科學家參與關鍵項目，而不再僅依賴全職員工。同樣，微軟、亞馬遜和特斯拉 等公司也開始廣泛利用合同工模式，以應對市場變動與技術需求。

一位科技大廠資深招聘經理對記者透露：「過去，我們需要一年時間來培養一名全職員工，如今透過合同工，我們可以在幾周內找到適合的人才並立即投入專案。」

另一家科技大廠的人力資源經理則向記者證實，從2022年到2025年的3年間，其遠程辦公部門的合同工占比從25%上升到了34%左右。

AI技術的進步不僅推動了科技產業發展，也深刻影響了自由工作者的機會。例如，自由開發者現在可以使用GitHub Copilot等AI輔助編碼工具來提升編碼效率，而獨立設計師則透過AI生成技術加快設計流程。

一位矽谷一線大廠的資深工程師就因為厭倦公司激烈的末位淘汰計畫和人事鬥爭，萌生退意。他表示，自己雖然過去幾年都在家辦公，但工作的快節奏和壓力，讓他完全無法顧及妻女。不僅太太多有不滿，也深感自己錯失了陪伴女兒成長的機會。而且憑藉自己多年來積累的技術和人脈，他也十分有信心可以通過合同或自雇的方式獲得更好的勞逸平衡。

隨著零工經濟的發展，矽谷的工作模式正在發生根本性的變革。科技合同工不再只是新鮮人的權宜之計，而成為許多資深專業人士尋求職涯自主與生活品質的重要選擇。企業也在這一趨勢中找到降低成本、提升效率的方式，靈活應對市場變化。

然而，這種模式的興起也帶來了一些挑戰，例如缺乏長期穩定性、福利保障以及職業發展機會。對於科技人才而言，如何平衡收入、自由度與職業安全，將是未來的重要課題。而企業則需要在靈活用工與員工忠誠度之間找到合適的平衡點。