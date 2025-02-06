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聖荷西州大翻新 迎接8000名新生

記者龔玥╱聖荷西報導
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聖荷西州立大學為擴招將大規模擴建。（Google Maps）
聖荷西州立大學為擴招將大規模擴建。（Google Maps）

為了應對未來日益增長的教育需求，聖荷西州立大學（San José State University，SJSU）近日正式公佈了一項校園總體規畫。該計畫為預計到2040年新增的8000名學生提供更完善的學習與生活設施，包括大規模擴建學術空間、增加學生公寓，以及優化校園環境。

根據NBC Bay Area報導，SJSU將在現有基礎上新增200萬平方呎的學術空間和學生支援服務設施。這意味著將有更多的教學樓、實驗室和學習空間投入使用。同時，超過100萬平方呎的現有建築將被拆除，以引入更多開放空間和綠色區域，為師生提供更優美的校園環境。

住房方面，該校計畫新增2100張學生宿舍床位，使總床位數達到約7270張，從而將校園住宿率從目前的13%提升至19%。

聖荷西州大校長馬特森（Cynthia Teniente-Matson）對此表示：「對SJSU教育及其提供的機會需求從未如此之高。這一規畫，包括新增的住房容量，是滿足需求並提供更好服務的重要藍圖。」

這項規畫不僅有助於解決學生住房緊張的問題，還將通過加強社區凝聚力來豐富學生的校園體驗。聖荷西市中心協會執行長斯泰廷斯基（Alex Stettinski）指出，校園及周邊學生住宅數量的增加，直接帶動了市中心核心區域的人流與商業活力，為當地經濟和文化發展注入新動力。

同時，SJSU已通過收購希爾頓酒店（Signia by Hilton）南塔樓以及去年啟用的斯巴達村（Spartan Village）等住宅項目，逐步擴大校園住宅容量。

斯巴達村位於S. Market St. 170號，是一棟11層住宅建築，可容納700名學生。在2023年8月開業時，該專案便已全部租出，顯示出學生對優質住房的旺盛需求。該總體規畫目前正等待加州州立大學校長辦公室的認證。儘管具體提交董事會投票的日期尚未確定，該校對規畫的推進充滿信心。

隨著轉學生、研究生、州外及國際學生的增加，聖荷西州大計畫在整個翻新期間將入學人數從目前的3萬6000人提升至4萬4000人。通過這一全面升級計畫，SJSU希望不僅成為培養未來領袖的搖籃，還能為聖荷西市中心的發展與創新貢獻更多力量。

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