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TCML華語班 優質教學獲Google工程師熱烈迴響

記者江碩涵／聖荷西報導
Google工程師TCML華語科技專班第三期開課。 （主辦單位提供）
Google工程師TCML華語科技專班第三期開課。 （主辦單位提供）

金山灣區僑教中心、台灣華語文學習中心（TCML）北加州台灣會館1月15日為Google工程師開辦TCML華語科技專班。這是北加州TCML與Google自去年合辦獲得熱烈迴響後，第三度合作。這次吸引66位Google工程師體驗華語文學習樂趣，部分學員已連續三次參加，首堂開課儀式金山灣區僑教中心主任莊雅淑、Taiwanese Googler Network(TGN)幹部、北加州台灣會館總幹事黃美星及該會館TCML教學團隊均前往參與。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑。 （主辦單位提供）
金山灣區僑教中心主任莊雅淑。 （主辦單位提供）

莊雅淑表示，全球華語文學習熱浪潮下，僑委會在全球各地結合僑校力量成立78所TCML，向世界推展台灣華語教學，北加州有7所，矽谷是世界科技之都，許多科技公司都有亞洲市場溝通需求，去年TCML 與Google合作華語企業專班，深受Google工程師歡迎，今年響應需求，再開辦第三期課程，感謝Taiwanese Googler Network(TGN)協助，更多人可藉此認識優質台灣華語文教學，打響學華語到台灣的形象。

TCML北加州台灣會館校長戴佩俐。 （主辦單位提供）
TCML北加州台灣會館校長戴佩俐。 （主辦單位提供）

這次師資由TCML北加州台灣會館校長戴佩俐邀集，她表示，很開心前兩期課程獲得Google工程師熱烈迴響，期盼能讓更多人體驗台灣教學。她介紹這次的教學團隊為Level 1教師吳秀君、毛燕萍、Level 2教師葉佳玲、Level 3教師王禺家、Level 4教師蔡欣凌。

已第三次參加課程的資深學員Rogoyski表示，他非常喜歡台灣。TCML為職場專門設計的華語文培訓課程，課堂上老師帶領學生們模擬會議及商務交流、對話練習，真的非常實用。他也介紹許多同事參加。第一次參加TCML課程的Google工程師Colette說，他聽許多同事稱讚這門課的教學方式，特別報名參加，希望有一天能用中文與亞洲同事溝通以及到台灣觀光。

不僅有Google專班，金山灣區僑教中心積極協助TCML延伸觸角，深耕主流社區。去年底也與佛利蒙市府合作，為員工開辦市政華語班，還有與FUHSD學區的Adult School公立教育體系合作，並與舊金山、佛利蒙及庫比蒂諾圖書館等社教體系合作，打響學華語到台灣品牌，讓更多主流民眾體驗台灣式優質華語文教學。

Google 加州 北加

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