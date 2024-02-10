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訂閱危機專題／管理無用訂閱 避免再花冤枉錢

記者葛歆睿／聖荷西報導
定期檢查銀行帳單、應用程式訂閱狀況、或使用訂閱監控服務，避免再為無用訂閱花冤枉錢。（截取自CNET）
定期檢查銀行帳單、應用程式訂閱狀況、或使用訂閱監控服務，避免再為無用訂閱花冤枉錢。（截取自CNET）

2023年的一項富比世(Forbes)家庭調查發現，約47%的人為自己不使用的訂閱服務付費。各個公司讓註冊服務變得很簡單。而用戶很容易在不需要它們後的很長時間內仍繼續使用，因為要麼忘記了都有哪些訂閱，要麼很難取消。

為了避免再為無用訂閱花冤枉錢，最基礎的辦法就是每月檢查銀行帳單。但是一個個地找出那些未在使用的訂閱、然後取消，可能非常耗時耗力。

於是訂閱監控服務應運而生，它們能夠分析訂閱相關的信用卡和銀行帳戶交易，並標記經常性費用。 然後，用戶可以直接透過這類服務取消不需要的服務訂閱。

監控服務 分免費與付費

自動訂閱監控的兩個主要服務是Trim和Rocket Money（以前稱為 Truebill）。 兩者最大的差異在於，取消不需要的訂閱是Trim免費服務的一部分，而Rocket Money只有高級訂閱者可以取消，花費為每月3元起。

另外，Trim與Rocket Money的隱私權政策也有不同。由於銀行和信用卡對帳單包含大量購買記錄，可以從中收集個人資訊，這一點非常重要。Trim的隱私權政策明確規定，不會將個人資訊出售給第三方。 而當使用Rocket Money時，則預設為用戶允許其公司集團內、附屬機構、及第三方共享個人資料，需要手動填寫表格來選擇不共享個人信息。

Trim和Rocket Money也提供帳單協商服務，幫助用戶降低每月的訂閱費用。他們會致電服務供應商，根據需求協商較低的價格。如果沒能成功，則不收取費用，如果成功，則收取第一年希望節省總額的一定百分比。

手機訂閱 記得定期檢查

某些訂閱可能會透過Google Play或蘋果的App Store進行計費，並且不會顯示在Trim或 Rocket Money上。因此，也要養成習慣，定期檢查Google和Apple計費的服務並取消訂閱。

對於IOS用戶，請前往「設定」>「Apple ID」>「訂閱」。在那裡可以看到當前和下一個帳單或到期日期的清單。點擊訂閱即可取消訂閱。 如果最近剛剛續訂了不需要的訂閱，則可以向 Apple申請退款。

對於Android用戶，打開Google Play應用程式，然後選擇個人資料照片，點擊「付款和訂閱」>「訂閱」。選擇要取消的訂閱，然後選擇「取消訂閱」。如果手機上有多個Google帳戶，請檢查Google Play中的所有帳戶。

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