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訂閱危機專題／收費打擦邊球 扣款直接升級

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
美國軟體商Adobe積極推出新的生成式AI工具，被看好股價能再大漲20%。（路透）
美國軟體商Adobe積極推出新的生成式AI工具，被看好股價能再大漲20%。（路透）

最後還有一類電子訂閱，收費項目打擦邊球，費用也不算高，但要全部弄清楚也是很麻煩。

比如大家常用的Adobe軟件。和大多數人一樣，董小姐多數時候需要的只是能打開PDF文件的功能，就選用了這項9.99元月費的服務。誰料一查帳單發現除了9.99元，每個月還被Adobe收取19.99元的費用。

她非常不解，打電話問客服。原來她不知道什麼時候打開PDF時候被問需不需要修改文件功能，就是直接在PDF上輸入文字或是合併文檔之類的。她以為是包括在9.99元月費中的。而且不知道是否當時用了不同的郵箱登錄，就又被收取了一次費用。

她要求客服幫忙取消19.99元的帳號，誰料不久又出現這項收費，只能感嘆防不勝防。也不知道什麼時候不慎點選了哪個不起眼的按鈕就又被收費了。

更離譜的是，她還沒有來得及再找到時間打給客服，Adobe的月費居然收她29.99元了。而她個人電腦最多只是用來打開PDF文件而已。急忙打給客服，結果說是註冊了他們的軟體包服務，有數十種Adobe軟件可以用。

類似的還有Dropbox之類的軟件。起初只是為了打開朋友傳來的文件，也不收費。過段時間就說免費到期，直接扣款升級服務。只能趕忙取消。但幸而有郵件通知，比起Adobe悄無聲息就收了一堆錢已經好多了。

其他還有電子報刊訂閱服務之類，開始都是1元1周或1月的好deal，不久就開始漲價。打給客服說要停訂閱，客服就說還在年中，不能停。不過還算好心給了一個優惠價。董小姐問，以後可以一直都是這個價格嗎？客服答：不能，到了年底就要調回原價了。

身在科技行業的董小姐也知道如今軟體公司追求穩定的現金流，大量推廣訂閱服務。但是流氓收費真是讓人防不勝防。從她的經歷看來，最難防備的恰恰是業界知名的大公司。要保護好自己的錢包，真是要費不少精神。

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