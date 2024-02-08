佛利蒙聯合高中學區 學委選區將重畫
據「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）報導，南灣的佛利蒙聯合高中學區（Fremont Union High School District）將在今年11月改變未來學委的選舉方式。
這個學區招收庫比蒂諾、聖荷西、桑尼維爾和聖他克拉拉的學生。他們將從居民可以投票給任何候選人的大區選舉（at-large elections），改為以地區為單位（area-based）選舉學委。這意味著學區將根據人口普查數據分成五個平衡的區域，由選民在各自區域內選舉一名學委。這樣做的目的，是為了增加那些多年沒有學委席位地區的代表性。
這一變化將影響今年11月的兩個學委席位選舉：學委主席莫伊（Jeff Moe）和學委辛克斯（Rod Sinks）。學區正與「社區學委區域畫分委員會」（Community Trustee Area Districting Committee）合作，在四月前最終確定區域地圖。地圖不一定按城市畫分，而是按人口畫分，這意味著一些學委的選區可能屬於兩個城市。
日前學區會議上，一些反對這一變化的社區成員表示，如果每位學委成員都代表一個特定的區域，那麼在他們優先考慮自己的社區時，合作就會減少。他們還說，這樣做感覺很倉促。
這一決定還引發了社區對一位北桑尼維爾學委可能當選的擔憂，因為他可能會試圖重開於1981年關閉的桑尼維爾高中（Sunnyvale High School）。該學區稱無法支持開設第六所學校。這一變化引發了人們的擔憂，擔心聖荷西的Lynbrook高中或庫比蒂諾的Monta Vista 高中等入學率較低的學校會關閉。
學區發言人茨羅茲維（Rachel Zlotziver） 表示，儘管存在這些擔憂，但學區沒有關閉學校或重開已關閉學校的計畫。據學區網站介紹，學區共有五所學校，為 9000 多名學生提供服務。
莫伊說，他認為學委分區選舉將降低候選人的准入門檻，因為他們可以在較小區域內花費更少競選資金。他是這一變化的支持者，但也表示學委一直在努力考慮所有居民的需求，無論受託人居住在哪裡。
莫伊告訴 「焦點報」，「所有人都一直強調，我們代表的不僅僅是一個地區或一所學校，而是整個地區。」
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