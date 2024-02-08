佛利蒙聯合高中學區 學委選區將重畫

佛利蒙聯合高中學區將從居民可以投票給任何候選人的大區選舉改為以地區為單位選舉學委。（美聯社）

據「聖荷西 焦點報」（San Jose Spotlight）報導，南灣的佛利蒙聯合高中學區 （Fremont Union High School District）將在今年11月改變未來學委的選舉方式。

這個學區招收庫比蒂諾、聖荷西、桑尼維爾和聖他克拉拉的學生。他們將從居民可以投票給任何候選人的大區選舉（at-large elections），改為以地區為單位（area-based）選舉學委。這意味著學區將根據人口普查 數據分成五個平衡的區域，由選民在各自區域內選舉一名學委。這樣做的目的，是為了增加那些多年沒有學委席位地區的代表性。

這一變化將影響今年11月的兩個學委席位選舉：學委主席莫伊（Jeff Moe）和學委辛克斯（Rod Sinks）。學區正與「社區學委區域畫分委員會」（Community Trustee Area Districting Committee）合作，在四月前最終確定區域地圖。地圖不一定按城市畫分，而是按人口畫分，這意味著一些學委的選區可能屬於兩個城市。

日前學區會議上，一些反對這一變化的社區成員表示，如果每位學委成員都代表一個特定的區域，那麼在他們優先考慮自己的社區時，合作就會減少。他們還說，這樣做感覺很倉促。

這一決定還引發了社區對一位北桑尼維爾學委可能當選的擔憂，因為他可能會試圖重開於1981年關閉的桑尼維爾高中（Sunnyvale High School）。該學區稱無法支持開設第六所學校。這一變化引發了人們的擔憂，擔心聖荷西的Lynbrook高中或庫比蒂諾的Monta Vista 高中等入學率較低的學校會關閉。

學區發言人茨羅茲維（Rachel Zlotziver） 表示，儘管存在這些擔憂，但學區沒有關閉學校或重開已關閉學校的計畫。據學區網站介紹，學區共有五所學校，為 9000 多名學生提供服務。

莫伊說，他認為學委分區選舉將降低候選人的准入門檻，因為他們可以在較小區域內花費更少競選資金。他是這一變化的支持者，但也表示學委一直在努力考慮所有居民的需求，無論受託人居住在哪裡。

莫伊告訴 「焦點報」，「所有人都一直強調，我們代表的不僅僅是一個地區或一所學校，而是整個地區。」