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5招善用ChatGPT 助申請大學

記者徐蓓蓓／南灣報導
學生可利用人工智能釐清大學申請時間表。（ChatGPT網頁截圖）
學生可利用人工智能釐清大學申請時間表。（ChatGPT網頁截圖）

自2022年末以來，ChatGPT和其他生成式人工智能正式進入公眾視野，並在眾多領域廣泛應用。在教育領域，學生使用ChatGPT來寫論文已成了普遍現象，對此，教育組織和專家褒貶不一。

一些教授嚴厲禁止學生使用人工智能來寫作業，認為是學術欺詐。著名反抄襲軟體 Turnitin 在自己的平台上增加了AI寫作和ChatGPT偵測功能。而另一些人則對這類新科技的發展持開放和積極看法。例如，國際文憑組織 （International Baccalaureate Organization) 就允許學生使用ChatGPT完成論文。

今年早些時候，大學升學指導網 （College Guidance Network) 舉辦名為 「升學指導：談人工智能如何改變大學錄取」的講座，請到大學申請通用入口程序Common App的總裁里卡德 （Jenny Rickard) 和賓大藝術和科學學院的博士生研究員里拉 （Benjamin Lira) 分享體會。

講座涉及了人工智能應用在大學錄取中的影響和由此產生的問題，如，怎麼樣去認定大學申請文書中申請人是完全原創，還是使用了人工智能輔助？大學申請過程中多大程度上依賴人工智能的幫助是合適的？ChatGPT幫助沒有辦法獲得專業指導／工具的申請人獲得了更多的申請資源，讓大學錄取過程變得更公平了嗎？

在未來的申請中，Common App的小論文題目以及各院校自己要求的附加小論文，要怎樣改變才能做到防範人工智能干擾？會有更多的院校要求申請者通過面試，即興寫作樣本或者視頻短片來驗證申請人的真實性，確認他們的真正的語氣和語言能力嗎？如何才能最好地約束人工智能，增強人因評估，減少偏差 以及加強申請審查和大學錄取之間的聯繫？

今秋是ChatGPT問世之後的第一個申請季。各方仍在反覆權衡和考量以上議題的最佳方案。在一切懸而未決之際，對學生而言借用人工智能來創作申請文書也許並非良策，但是可以考慮用ChatGPT在一些其他方面輔助自己的申請過程。

大學申請指導諮詢公司「常青藤焦點」（Ivy Insight) 的黎加特（Aviva Legatt) 就在富比世雜誌撰文，列舉了文書寫作之外，其他五種利用ChatGPT幫助大學申請的方法，包括：

●幫助準備訪校

申請大學前的訪校是了解目標大學以及和招生官交流的好機會。但高中生常常不知道要問些什麼問題。所以不妨試試把自己要訪問的大學、感興趣的專業告訴ChatGPT，從人工智能給出的問題清單中汲取一些靈感。

●幫助整理大學申請時間表

大學申請流程複雜，要準備多種材料，每間院校的時間和要求又不盡相同。不妨請人工智能幫助生成一份大學申請的時間表，以免錯過重要的截止日期。在輸入生成要求時，注意要說明自己有沒有申請Early Action (EA)，Early Decision (ED) 和 Regular Decision (RD)。也可以要求AI把答案生成表格形式 （tabular format)。

●比較各所大學之間的花費

黎加特表示，推薦使用淨價格（Net Price) 而不是單純的學費來比較大學的費用支出。淨價格是預計大學費用減去各種助學金，貸款和教育稅收返利之後的數字。可以向ChatGPT問詢目標大學的淨價格，並請它列出各間院校的淨價格計算器的鏈接。

●整理個性化的目標大學清單

可以列出自己對大學地點、規模、專業和費用的要求，請人工智能幫助生成符合要求的大學列表。黎加特指出，雖然人工智能不能代替參加大學展會，信息交流會和訪校，但可以很方便地生成一個初步清單，有利進一步研究和篩選。

●研究和整理各類獎學金信息

面對各類紛雜的獎學金信息，AI可以幫助化繁為簡，幫助申請者根據自身的成績，身份和其他成就來生成一個專屬的獎學金信息列表。需要注意的是，目前ChatGPT只提供截至2021之前的信息。更新的信息還要自己再確認。

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