安樂居營養師計畫 照護糖尿病患飲食

吳純葳是來自安樂居的執業護理師兼執照護士。（取自Youtube）

糖尿病是一種代謝性疾病，它的特徵是患者的血糖長期高於標準值。關於糖尿病的相關知識，來自安樂居的護理師吳純葳接受採訪表示，面對糖尿病最重要的還是飲食，安樂居會安排營養師和患者合作，為患者設計需要遵守的營養攝入計畫。

吳純葳是執業護理師兼執照護士，她在安樂居工作已三年有餘。除了本職工作，她的職責也包括透過舉辦與健康相關的講座和研討會來支持和幫助社區中的老年人強身健體，旨在以老年人容易理解和使用的方式提供健康知識，以提高他們的生活品質。在加入安樂居之前，她曾擔任執業護理師7年，畢業於波士頓 學院，在那裡她獲得了執業護理師專案科學碩士學位。

吳純葳指出，糖尿病其實就是一種身體沒有辦法好好控制血糖的疾病，主要的病因是身體沒有分泌足夠的胰島素，或是分泌了足夠的胰島素，身體卻沒有辦法對胰島素產生正常的反應。這導致食物吃進肚子、轉化成血糖後，細胞卻沒有辦法好好地吸收，從而使過多的血糖一直在身上流轉。血糖濃度太高，就可能會造成眼睛的問題，或者如病人腳的傷口不容易癒合等後果。

吳純葳補充，糖尿病的分類有多種，最常見的是第一型和第二型糖尿病，第一型比較多發在年輕人和小孩子的身上，或許和遺傳有關，這一類型的病人比較嚴重，需要終身打胰島素。第二型是普通中老年人患者得的糖尿病類型。他們雖然患有糖尿病，這類人的胰島細胞還是有一點點的作用，所以有些患者可以改變生活習慣，來努力達到不用吃藥的目標。

關於糖尿病人需要注意的事項，吳純葳說明，首先要注重的是飲食的質和量，即食物營養和分量。每一餐吃的時候都要有蔬菜、蛋白質、澱粉。也要注意一整天攝入的食物量是多少，萬不可不吃。這需要醫生或營養師的專業意見。

吳純葳指出，需要注意的是，澱粉類的攝取對於糖尿病人來說，少一點會比較好。但絕對不是不吃澱粉，因為澱粉類食物是身體所必須的東西。

那麼，有哪些澱粉比較適合糖尿病患者呢？吳純葳提到，五穀類如糙米、燕麥、小米 等沒有精製過的穀類都是合適的澱粉。她推薦讀者搜尋「食物升糖指數表」，它是一個衡量系統，可以對不同食物吃下去後血糖升高的速度進行衡量，患者可以通過這個表格來決定該吃什麼食物。

會有患者認為，水果含糖量一般較高，那麼糖尿病患者是不是不能吃水果？吳純葳指出，這樣的想法也是錯的。水果還是有他的營養所在，而且果糖相對其他的糖類還是較好的，具體如何攝入還是需要和營養師諮詢，不能說是甜的就不吃，因為水果對於人體來說還是必需的。

吳純葳說，在安樂居中，對待糖尿病患者的處理，一般是醫生先確定病人的糖尿病是否為正確的診斷，接下來幫助開藥。糖尿病最重要的還是飲食，所以安樂居會安排營養師和患者合作，為患者設計需要遵守的營養攝入計畫。再者，糖尿病是一種慢性病，會對患者的情緒和心理變化產生一定的影響。如有需要，安樂居中配有心理諮商師，可以為患者安排。