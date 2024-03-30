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全國醫生日 安樂居老年專科全面照護

記者楊逸辰／舊金山報導
安樂居的醫生員工合影，右一為接受採訪的何思欣醫生。（圖片來源：安樂居）
安樂居的醫生員工合影，右一為接受採訪的何思欣醫生。（圖片來源：安樂居）

3月30日是美國的醫生日（National Doctors′ Day）。在這一節日來臨之際，安樂居的兩名優秀的女性醫生—何思欣和毛雨晴接受採訪，暢談她們成為安樂居專業醫生的心路歷程。

何思欣是安樂居舊金山Gee中心的首席內科醫生。她在約翰霍普金斯大學醫學院學習時，發現自己不喜歡外科手術之類的事情。同時，她遇見了許多老年專科的醫生，被他們對自己所在科室的熱情感染，最終她在老年專科完成了研究生獎學金專案。

何思欣表示，老年專科讓她發現了醫療可以做到一種全方位的服務，讓病人受到不只是醫生和護士的照顧，更有營養師、理療師和社工參與的護理，這令她感到驚喜。於是她請求導師幫她聯繫到了舊金山的安樂居，應聘安樂居並獲得了這份工作。

「老年專科的醫生相信照顧一個病人不只是一兩次診斷，更多的是對病人整體全方面的照顧，」何醫生在評價自己的專業時説道，「他們是很特別的醫生，因為他們能將最脆弱的病人照顧得好。」

何醫生補充，在普通醫院裏病人們只能暫時性地讓醫生看病，而在安樂居，病人可以得到長期的照顧。哪怕他們的健康狀況不可避免地逐漸惡化，安樂居可以確保他們一直擁有良好的生活品質。

毛雨晴是安樂居聖荷西中心的老年專科醫生。她在實習時學習內科專科，當過家庭醫生，每次有長者來到她的診所時，她就覺得心裡特別高興。覺得長者們有很多人生的經歷和智慧，令她對這群體充滿尊敬。

後來，她在史丹福大學完成了研究生獎學金專案。該大學和安樂居有合作，她在這時接觸到安樂居。她來到安樂居實習了一個月，感到特別喜歡。覺得如果可以在安樂居當一名醫生，對她而言就是完美，因為這裏她既可以用自己的醫療能力幫他們治病，還可以讓其他專業人員負責更多的服務。

令毛醫生最感到有成就的，就是在安樂居當一名老年專科醫生時，能夠跟病人有一個漫長的關係，處理他們的病情，瞭解他們生活的點點滴滴，這讓她能有很多的收穫。她表示，就算他們的身體方面變得更脆弱，她也能瞭解更多來自病人的價值觀，比如想要接受怎樣程度的治療等，對於病人來說什麼重要、如何讓他們維持好生活品質等。

目前在7個安樂居日間護理中心有超過40名醫生，服務約1700位長者，這些長者超過一半是華裔。安樂居的醫生大部分都有過老年專科的培訓，服務個人化，醫生和病人在診所相處討論病情的時間相比普通醫院更長。

有意查詢加入安樂居詳情者，可致電（866）526-9622，或掃描下方世界日報廣告上的二維條碼。

安樂居的醫生員工合影。（圖片來源：安樂居）
安樂居的醫生員工合影。（圖片來源：安樂居）

舊金山 史丹福大學 華裔

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