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防青光眼 逾60歲定期每年檢查

記者楊逸辰／舊金山報導
眼科檢查有助及早發現青光眼。(National Eye Institute)
眼科檢查有助及早發現青光眼。(National Eye Institute)

每年1月是青光眼認知月。致力於服務長者社群的安樂居為社區普及青光眼常識，特約眼科醫生陳仲儀(Alan Chan)詳細介紹了青光眼這一疾病。

青光眼，英文為Glaucoma，會導致視神經受損，進而造成視野缺損、視力喪失。人類眼球中一直都有著滋養眼睛的液體，隨著新陳代謝也會一直以新代舊。新的液體進入眼睛，舊的液體排出。而當眼睛發生病變，液體進入眼睛速度快於排出速度時，即更多液體進入眼睛、較少液體排出時，眼球內就會發生壓力增加。視神經就會因此受到壓迫，導致青光眼的發生。

陳仲儀表示，青光眼分為兩種。如果眼球內的壓力增加是如上述由於液體產生過多或流出過慢，則稱為開角型青光眼，在美國更為常見。且疾病進程較為緩慢。如果眼球內的壓力增加是由於眼睛結構引起的，則會導致更嚴重的青光眼發生，稱為閉角型青光眼。

青光眼一般從周邊視野開始進犯，如果此時不接受治療，則會進展至中心視野導致眼失明。開角型青光眼一般不會有疼痛感。閉角型青光眼的疾病發展有可能為漸進或突發。若為突發性，則有伴隨急性眼痛、視力模糊、瞳孔放大、眼睛紅痛與暈眩的可能。值得注意的是，青光眼所造成的視力喪失是永久性的。

陳仲儀說，在美國，此疾病大約對200萬人的生活造成影響。以年齡層來看，青光眼病患較多為老年人口。「閉角型青光眼的患者以女性居多，而開角型青光眼在男女性之間沒有明確的患病率差異。他説，非裔患病率最高，亞裔和拉丁裔次之，白人最低。

陳醫師強調，為預防青光眼，應該進行定期的眼科檢查。如果年齡在40歲以下，您應該至少每2年進行一次眼科檢查；如果年齡在60歲以上，則應該每年進行一次眼科檢查。除此之外，均衡飲食、經常運動、杜絕吸菸、避免油炸食品、減少咖啡因的攝取、在睡覺的時候稍微抬高頭部等也是預防青光眼的良好習慣。

陳醫師指出，糖尿病、高血壓和其他心血管疾病不會直接導致青光眼。但如果這些疾病產生了新的異常血管，這些血管可能會生長並阻塞眼睛的排液系統，導致青光眼。「所以如果您患有這些疾病，則患青光眼的機會會更大。」

如果被醫生確診了青光眼，會有以下治療方法提供：

1.醫用眼藥水。有些眼藥水會減少進入眼睛的液體量或增加排出的液體量來調整眼壓，對青光眼進行治療。患者必須按照每日時間表滴眼藥水。

2.如果眼藥水不夠有效，可以通過激光手術的方式來為眼睛提供更多的引流液體的通道。

3.另有為青光眼設計的白內障手術可以讓眼睛為液體流出提供更多空間。

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