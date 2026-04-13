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台灣第一人 段智敏玩溜溜球 勇闖太陽馬戲團

記者王湘涵╱舊金山報導
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每一顆溜溜球都是寶貝！（段智敏提供）
每一顆溜溜球都是寶貝！（段智敏提供）

對多數人來說，溜溜球只是童年玩具，但在段智敏手中，這條細線，最終將他牽向世界舞台。從街頭演出到國際巡演，他走過的不只是技術的累積，更是一段將興趣轉化為職業、再轉化為表演藝術的過程。

太陽馬戲團（Cirque du Soleil）分為：帳篷、體育館和定點三種演出型式，段智敏是台灣第一位以溜溜球專長進入太陽馬戲團的表演者，在帳篷式全球巡演的「Kurios」製作中，飾演「時間大師」（Master of Time），以溜溜球化作「懷表」，在高速與節奏之間操控時間流動，成為全場最令人目眩的亮點之一。灣區是太陽馬戲團長年巡演的重要站點，從「Kurios」到近年的新製作，皆曾在舊金山搭帳演出，深受民眾喜愛。隨著巡演各地、與不同文化交流，他感受到身為台灣人所代表的意義：「不是驕傲，是一種『我做到了』的感覺！」

一個玩具改變一生

童年一顆「小炫風」溜溜球，開啟了他的興趣之門，也讓他開始沉浸其中；國中時期，因為個性比較悶、興趣與同儕不同，甚至有點被孤立，反而讓他把更多時間投入溜溜球世界。

他不只練習，還主動建立網站、串聯玩家，甚至在台北地下街借場地舉辦聚會，從最初二、三十人逐漸擴大，場地一路延伸到國父紀念館，活動一辦就是十年。「不是在玩溜溜球，就是在去玩溜溜球的路上。」這些行動也讓他逐步累積表演展示的經驗，並開始在各類比賽中嶄露頭角，從地方賽到國際賽，一步步往更高層級挑戰。

真正讓他確認人生方向的，來自母親的一句話。在「第一屆全國超速yoyo大賽」中，段智敏因為漏練關鍵招式，本來將在預賽中遭到淘汰，就在那一刻，母親衝向工作人員說：「讓我兒子過關，他很棒，不會讓你失望！」這個舉動，讓他獲得進入決賽的機會，最終拿下全國亞軍與獎金。

「那筆錢讓我第一次意識到，這件事可以變成一條路。」他回憶，而母親關鍵時刻的挺身而出，以及在成長過程中始終成為他興趣的支持，這種「因材施教」的方式也成為他能長期投入的基礎。

街頭表演到太陽馬戲團

大學畢業後，他一度以街頭表演維生，那是一段「來錢最快，也最現實」的日子，第一次上場就賺進23塊美金，讓他確信能靠這項技能維持生活；但街頭同時也是最直接的考驗場，必須即時觀察觀眾反應，不斷修正內容，讓表演更完整，在這段時間裡他開始意識到，溜溜球不只是技巧，而是可以被「編排」的表演。

第一次的轉折來自「中國達人秀」邀約，以溜溜球為主軸，並嘗試將表演融入敘事與意境。在預賽中，他以「空氣小提琴」的概念，讓溜溜球動作與音樂產生不可思議的連結；複賽與決賽，更進一步結合12星座、12生肖與黃道12宮，融入太極元素，讓表演呈現出跨文化的層次。這樣的轉變，也讓他逐漸走向「表演創作者」，最終在節目中拿下亞軍，讓更多人看見溜溜球的可能性。

後來太陽馬戲團伸出橄欖枝，他回憶：「其實第一個反應覺得是詐騙。」直到確認後前往加拿大接受訓練，正式以溜溜球職業表演者進入這個全球知名的團隊；表演不再只是個人發揮，而是有一個高度制度化的系統，演員需要學習舞台動線、化妝流程、輔助演出等各種細節，整個團隊包含技術、服裝、醫療、後勤與票務，就像一個移動的分公司。

帳篷巡演到人生體悟

隨著巡演展開，他走遍美國與世界各地，也逐漸對人生有另一層的理解。第一次在舊金山轉機、第一次到洛杉磯表演；邁阿密是他印象最深刻的城市之一，原本期待中充滿陽光與海灘，但抵達表演時卻是寒冷冬季、街頭冷清，加上住宿和表演帳篷間兩點一線、交通費用高昂；相較之下，紐約則帶來截然不同的體驗：住在中央公園附近，步行可達時代廣場，第一次接觸沉浸式劇場「不眠之夜」，也觀賞「藍人秀」與「情迷百老匯」，重新認識表演的可能性；至於德州，他則用一句話總結：「空蕩蕩的空蕩蕩。」

但比城市更深刻的，是觀眾的反應。他觀察到美國觀眾對表演展現出高度的「尊重感」，演出結束後常常全場起立給予如雷掌聲，讓表演者感受到一種被重視的尊榮；相較之下，日本觀眾則有另一種細膩的熱情，不僅有專屬的獻花環節，還會準備手作小禮物，甚至有「鐵粉」每一場巡演都到場支持，長期跟隨演出。一個城市的印象以及觀眾帶來的溫度，往往超越地圖上的距離。

走過比賽、巡演與高強度演出，段智敏鼓勵大家勇敢追夢，也開始重新思考溜溜球的意義。他希望溜溜球不只是「上上下下的玩具」，而是可以有更多可能。未來，他也希望設計專屬的教學互動App，將這份熱愛延續下去，透過教育與推廣建立有系統的學習方式，讓更多人體會溜溜球的魅力。

段智敏是台灣第一位以溜溜球專長進入太陽馬戲團（Cirque du Soleil）...
段智敏是台灣第一位以溜溜球專長進入太陽馬戲團（Cirque du Soleil）的表演者，此為他時間大師（Master of Time）的扮相。（翻攝自段智敏粉專）

在Kurios中飾演「時間大師」，以溜溜球化作「懷錶」，在高速與節奏之間操控時間...
在Kurios中飾演「時間大師」，以溜溜球化作「懷錶」，在高速與節奏之間操控時間流動。（段智敏提供）

改變一生的第一顆溜溜球「小炫風」。（段智敏提供）
改變一生的第一顆溜溜球「小炫風」。（段智敏提供）

段智敏加入太陽馬戲團世界巡演，已累積超過2500場演出。（段智敏提供）
段智敏加入太陽馬戲團世界巡演，已累積超過2500場演出。（段智敏提供）

段智敏的「時間大師」公仔。（段智敏提供）
段智敏的「時間大師」公仔。（段智敏提供）

舊金山 灣區

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