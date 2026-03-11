我的頻道

搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

數百萬人申報加班費免稅 專家：恐面臨1錯誤風險

北加州祭孔大典 儀容接任總召集人 傳承文化與歷史

記者江碩涵／聖荷西報導
北加州祭孔大典1982年首屆舉辦以來，已40多年，是灣區極具代表性的文化歷史盛事。(主辦單位提供)
北加州祭孔大典1982年首屆舉辦以來，已40多年，是灣區極具代表性的文化歷史盛事。(主辦單位提供)

北加州祭孔大典委員會3月3日晚間，在金山灣區僑教中心舉行第45屆總召集人交接典禮。駐舊金山台北經文辦事處副處長朱永昌監交下，第44屆總召集人施光庭卸任，將象徵傳承與責任的重擔交棒予第45屆新任總召集人儀容。這場儀式不僅標誌著新年度籌備工作的啟動，更展現了儒家文化在海外生生不息的生命力。

朱永昌致詞表示，北加州祭孔大典1982年首屆舉辦以來，已40多年，是灣區極具代表性的文化歷史盛事，活動由駐處、金山灣區僑教中心、舊金山齊魯會館及北加州中文學校聯合會共同籌辦，每年動員大量志工與教育界人士，已成為向主流社會展示中華文化的重要平台。

金山灣區僑教中心副主任蔡佳樺表示，祭孔大典是向外界展現台灣完整保存傳統禮樂文化的重要窗口，期許在新任總召的帶領下，能吸引更多年輕世代參與，讓文化根脈在海外持續發揚。

施光庭表示，感謝全體委員支持，雖然過去一年在人力與經費上面臨諸多挑戰，但在團隊努力下，各項事務均順利開展，且財務運作穩健，最終仍有數千美元結餘，為下一屆奠定了良好的基礎。

儀容在接過印信後，感性分享了她接任的緣起。她透露，當初前總召牟善竹帶領齊魯會館理事前往拜訪邀約時，她年逾九旬的父親當場代她應允，這份對傳統文化的使命感令她決定接下重任。儘管父親如今已離世，儀容仍決心完成承諾。

「如果沒有人承擔，就無法把這份文化交到下一代手中，」儀容強調。對於未來展望，她提出三大重點方向：透過中文學校的讀經教育，讓孩子從小接觸傳統文化；鼓勵青年學子參與祭孔籌備，培養第二、三代傳承人；加強推廣利用社群媒體平台，提升祭孔文化在主流社會的能見度。

今年祭孔大典將於9月20日舉行，邀請北加州僑界及教育界民眾共同觀禮。

北加州祭孔大典委員會總召集人交接，由駐舊金山台北經文辦事處副處長朱永昌(左一)監...
北加州祭孔大典委員會總召集人交接，由駐舊金山台北經文辦事處副處長朱永昌(左一)監交，原總召集人施光庭(右二)卸任，新任總召集人為儀容(左二)。(主辦單位提供)

