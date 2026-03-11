台灣媽祖遶境文化 首登舊金山華埠大遊行

美國媽祖廟朝聖宮此次以完整的台灣廟宇遶境陣容參與活動，遊行隊伍依照傳統順序展開，由報馬仔開道，接著是熱鬧的馬陣吹樂隊。（交通部觀光署駐舊金山辦事處提供）

台灣極具代表性的媽祖信仰與廟會遶境文化，今年首度以完整傳統陣頭形式登上「舊金山 華埠大遊行」舞台。美國媽祖廟朝聖宮攜手台灣歷史悠久的北港朝天宮與中壢仁海宮，以原汁原味的台灣傳統廟宇遶境隊伍參與盛會，向北美民眾呈現台灣深厚且充滿生命力的民間信仰文化。

這次遊行的一大亮點，是象徵神明出巡前導的「報馬仔」首次現身舊金山華埠大遊行。報馬仔在台灣廟會文化中扮演重要角色，負責沿途向民眾通報神轎即將抵達的訊息，象徵神明聖駕啟程的重要儀式。這項傳統文化元素的首次亮相，讓北美觀眾得以近距離體驗台灣獨特而熱鬧的宗教文化。

美國媽祖廟朝聖宮此次以完整的台灣廟宇遶境陣容參與活動，遊行隊伍依照傳統順序展開，由報馬仔開道，接著是熱鬧的馬陣吹樂隊，隨後由媽祖護法神將「千里眼」與「順風耳」護駕同行，再由駕前先鋒三太子神童引領隊伍。其後依序為象徵神明尊榮的華蓋、媽祖神轎及執事牌隊伍，完整重現台灣廟會遶境莊嚴又熱鬧的場面，吸引沿途民眾與遊客駐足觀賞並紛紛拍照。

媽祖是台灣最受尊崇的海上守護神之一，每年舉行的進香與遶境活動吸引數百萬信眾與觀光客參與，已成為台灣最具代表性的文化盛事之一。透過此次在舊金山華埠大遊行的亮相，讓北美民眾得以一窺台灣傳統廟宇文化的魅力，也進一步認識台灣豐富多元的文化觀光資源。

交通部觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢表示，台灣擁有豐富多樣的旅遊資源，從壯麗的山脈與海岸景觀，到熱鬧的城市、美食文化，以及歷史悠久的宗教傳統，旅客可以在同一座島嶼上體驗多元而精彩的旅遊魅力。

李思賢說，今年台灣重要宗教盛事之一的「白沙屯媽祖徒步進香」將於4月12日起駕，預計4月17日駐駕北港朝天宮；知名的「大甲媽祖遶境進香」預計4月17日起駕，4月20日駐駕嘉義新港奉天宮，這些盛大的宗教活動結合文化、歷史與地方特色，每年吸引來自世界各地的旅客參與。

觀光署表示，希望透過此次在舊金山的文化交流活動，讓更多北美民眾認識台灣豐富的宗教文化與旅遊魅力，並誠摯邀請北美旅客親自走訪台灣，體驗充滿熱情與活力的媽祖文化盛典。