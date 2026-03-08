少年騎電動機車逃避攔查涉重罪 父母也被開罰

警方公布被拖吊的電動機車，並呼籲重視道路安全。(取自Rancho Cordova PD臉書)

沙加緬度蜂報報導，有關當局5日表示，一名14歲少年上月在科多瓦牧場（Rancho Cordova）騎乘電動機車（e-motorcycle）逃避警方攔查，並展開追逐，時速一度達到55英里，最終被逮捕。

根據沙加緬度縣警長辦公室（Sacramento County Sheriff’s Office）資訊，2月10日下午約4時，巡邏科多瓦牧場的警員在Dawes Street與Rinda Drive附近、靠近Cordova Gardens小學的路口，目擊這名14歲少年闖紅燈後試圖將其攔下。科多瓦牧場市的警務服務是由沙加緬度縣警長辦公室提供。

警長辦公室發言人、警佐艾格伊（Ed Igoe）表示，當警員試圖攔查時，少年隨即加速逃離。當他接近美國河公園路（American River Parkway）時，車速降至約每小時35英里，隨後向沙加緬度縣公園巡守員（park rangers）投降。該少年被送往少年拘留所，涉嫌犯下重罪等級的逃避警方追捕罪。

警方同時對少年的父母開出罰單，理由是允許未成年、且年齡尚未達到可取得駕照的孩子操作該車輛。科多瓦牧場警方將該車輛描述為電動自行車（e-bike）。但2月10日被拖吊的是電動機車（e-moto），屬於電動輕便摩托車、機車或越野車，最高速度遠高於一般電動自行車。

警方在社群媒體發文表示：「雖然有些人可能認為這只是『孩子調皮』的小事件，甚至覺得是『浪費警力』，但事實上，在公共道路上未按規定操作電動自行車，不僅對騎乘者本身構成危險，也可能危及其他駕駛人。」警方紀錄顯示，2月23日，在Moraine Circle與Thores Street一帶，警方也攔查了另一輛機車。

根據加州 法律，電動自行車分為三個等級：第一級為踩踏輔助型（pedal-assist），沒有油門，輔助速度上限為每小時20英里；第二級為油門輔助型（throttle-assist），輔助速度同樣在20英里時停止；第三級則為踩踏輔助型，輔助速度上限為每小時28英里。

包括佛爾森警察局（Folsom Police Department）在內的多個地方執法機構指出，電動自行車在社區中的使用問題正日益增加，尤其是部分使用者會改裝車輛，使其速度遠超過原本設計的安全範圍。隨著青少年使用電動自行車與電動機車日益普遍，加州多個城市與城鎮正嘗試制定措施，以因應這股快速成長的趨勢。