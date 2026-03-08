州縮減補助 沙加緬度助無家可歸支出恐飆升 預算赤字雪上加霜

我的頻道

編譯組/綜合報導
由於州府補助減少，沙加緬度市的無家可歸相關支出將激增。圖為沙加緬度地區無家可歸者的露營地。（美聯社）
由於州府補助減少，沙加緬度市的無家可歸相關支出將激增。圖為沙加緬度地區無家可歸者的露營地。（美聯社）

沙加緬度蜂報報導，根據市府3日向民選官員簡報的資料，若無法獲得州政府補助，該市在無家可歸者服務的相關支出預估將大幅增加。這項簡報指出，沙加緬度正面臨6600萬美元的預算赤字。

2023年，沙加緬度市自籌1250萬美元用於無家可歸者相關服務，並從州政府獲得約2000萬美元補助。然而，在即將到來的財政年度中，市府預測將需要從一般基金（General Fund）撥出約4800萬美元用於無家可歸者服務。一般基金是市府主要財源，通常用於各類沒有特定限制的公共支出。

沙加緬度副市長塔拉曼提斯（Karina Talamantes）在談到如何平衡市府預算時表示：「對我們所有人來說，這將是艱難的一年。」地方政府通常依賴加州的無家可歸者住房、援助與預防計畫（Homeless, Housing, Assistance and Prevention Program）資金，協助無家可歸者進入永久住房。不過，州長紐森（Gavin Newsom）在今年的州預算中只編列5億美元補助金，低於過去幾年所編列的10億美元。

沙加緬度市府官員與民選官員開始討論市政預算，期望在通過最終預算前達成收支平衡。圖...
沙加緬度市府官員與民選官員開始討論市政預算，期望在通過最終預算前達成收支平衡。圖為沙加緬度市議會。(取自沙加緬度市官網)

在州補助縮減的情況下，沙加緬度市議會3日開始討論如何填補6620萬美元的財政缺口。這是該市連續第三年面臨預算赤字。市府指出，目前支出增長速度已超過收入增長。

沙加緬度市財務總監柯雷多（Pete Coletto）表示，預算壓力主要來自多項因素，包括無家可歸者服務支出增加、勞工成本上升、通貨膨脹以及退休金負擔。

過去兩年，沙加緬度市議會已透過提高停車費及裁撤數十個空缺職位，以協助填補數百萬美元的預算缺口。今年，市政經理史密斯（Maraskeshia Smith）表示，市府將檢視警察局的人員空缺狀況。不過，警方發言人此前表示，裁員並不在考慮之列。

在3日當天，數十名學生湧入市政廳，呼籲市議會保留一項由警察擔任學生導師的計畫。同時，代表市中心企業利益的Downtown Sacramento Partnership也指出，若缺乏足夠警力，市中心發展將難以推進。

在接下來數個月中，市府官員與民選領袖將持續討論如何在正式通過最終預算前達成收支平衡。市長麥卡錫（Kevin McCarty）與市政經理史密斯均表示，希望能避免裁員。

史密斯說：「當你知道未來必須做出這些艱難決定時，真的很難睡得著。」她補充說：「我們希望盡量避免做出這些決定，並盡可能減少對員工的影響。」

沙加緬度市無家可歸服務支出
沙加緬度市無家可歸服務支出

