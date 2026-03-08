我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

蘇拉諾華協第30屆新年晚會募款助學 感謝尹集成長年支持

APAPA媒體部／供稿
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（CC Yin，左一）多年來對CAASC支持與貢獻。（APAPA媒體部提供）
亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（CC Yin，左一）多年來對CAASC支持與貢獻。（APAPA媒體部提供）

蘇拉諾華人協會（Chinese-American Association of Solano County，簡稱CAASC）2月28日下午5時在Ulatis Community Center舉辦第30屆年度獎學金募款晚會暨農曆新年慶祝活動。活動邀請社區各界人士齊聚一堂，共同迎接農曆新年的到來，同時為本地優秀學生籌集獎學金，氣氛熱烈溫馨。

蘇拉諾華人協會（Chinese-American Association of ...
蘇拉諾華人協會（Chinese-American Association of Solano County，簡稱CAASC）2月28日下午5時在Ulatis Community Center舉辦第30屆年度獎學金募款晚會暨農曆新年慶祝活動。（APAPA媒體部提供）

當晚活動由Anna Eaton與Brian Travis擔任主持人。CAASC主席Aaron Mendoza首先致歡迎詞，向到場嘉賓表示誠摯歡迎，並感謝社區多年來對協會的支持與慷慨捐助。他表示，過去30年來，在社區各界的幫助下，CAASC已向努力追求學術卓越的青年學生頒發超過400項獎學金，總金額超過30萬美元。這些獎學金不僅幫助學生實現教育與人生目標，也進一步凝聚社區力量，為年輕一代創造更多發展機會。

Aaron Mendoza同時代表協會全體成員，向所有贊助商、支持者、志願者以及社區領袖表達衷心感謝，感謝大家長期以來的支持，使協會的教育與公益活動得以持續發展。他特別感謝社區華裔領袖暨亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（CC Yin）多年來對CAASC的支持與貢獻，並表示其遠見與熱忱將持續激勵協會為下一代創造更多機會。

尹集成表示，高度肯定CAASC推動教育發展、促進文化傳承以及服務社區方面所做出的努力與成果，並鼓勵青年一代努力學習、積極參與社區活動，培養責任感與領導能力。他指出，教育是改變人生的重要途徑，希望透過社會各界的共同努力，為更多年輕人提供更好的發展平台。

當晚多位政府代表也到場祝賀，包括國會眾議員John Garamendi與州參議員Christopher Cabaldon等。他們致詞祝賀CAASC成功舉辦活動，並肯定協會多年來對社區發展所做出的貢獻，CAASC一直致力於提升華裔美國人社區的影響力與參與度，透過領導力培養、導師計畫、實習機會及獎學金項目，幫助青年成長並拓展高等教育機會。

CAASC不僅推動文化交流，也鼓勵社區公民參與公共事務，弘揚民主與多元文化精神，為培養未來社區領袖提供重要平台，並祝願協會在未來持續蓬勃發展。

今年是CAASC連續舉辦的第30屆年度募款慶典，節目內容豐富多彩，包括傳統舞獅表演、中華文化藝術節目、現場文藝演出、抽獎活動以及獎學金項目介紹等，同時表彰為社區作出貢獻的人士。主辦方並準備豐盛中式晚宴，共同分享新春佳節的喜悅，活動籌集善款將全部用於協會獎學金計畫，幫助更多優秀學生完成學業、實現夢想。

作為蘇拉諾具有影響力的非營利組織，CAASC長期致力於推動文化傳承、社區服務及教育公益事業。每年舉辦的農曆新年募款活動已成為當地備受期待的重要社區盛事，展現多元文化融合，體現社區互助與團結精神。

世報陪您半世紀

上一則

羅偉田德隆遇襲 隨扈頭部濺血

下一則

調查：加州人日常支出 最怕意外醫療帳單 64%憂付不起

延伸閱讀

北加州蘇浙同鄉會 40周年熱鬧春宴

北加州蘇浙同鄉會 40周年熱鬧春宴
華康會布碌崙新春慶典 社區同樂

華康會布碌崙新春慶典 社區同樂
多族裔社區文化交流 南加主流城市首慶農曆新年

多族裔社區文化交流 南加主流城市首慶農曆新年
山東同鄉會迎春 理事履新敘鄉情

山東同鄉會迎春 理事履新敘鄉情
費城協勝公會2026春節聯歡宴會 駿馬迎春萬象新

費城協勝公會2026春節聯歡宴會 駿馬迎春萬象新

熱門新聞

房屋維修動輒耗資上萬美元，雇工之前應查詢包商執照等資格 。示意圖，與內文詐騙案無關。(Copilot AI生成)

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

2026-03-06 17:23
與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

2026-03-02 15:35
民眾冒著寒風在加州楚魯克點燃蠟燭悼念在雪崩中喪生的滑雪者。（美聯社）

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

2026-02-28 21:36
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46
專家表示，灣區富人與窮人比鄰而居的社區生活品質反而較高。圖為巴洛阿圖市中心。（谷歌地圖）

灣區還有「貧富比鄰」？ 最混居社區生活品質反而更高

2026-03-03 13:13
屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚