北加州蘇浙同鄉會 40周年熱鬧春宴

北加州蘇浙同鄉會與美國大上海聯盟於2月28日在密爾布瑞市聯合舉辦新春聯歡晚宴暨蘇浙同鄉會成立四十周年慶典。當晚筵開30席，僑界領袖、社區人士及各界來賓齊聚一堂，在歡樂氣氛中回顧同鄉會四十年發展歷程，並展望未來會務新方向。

美國大上海聯盟會長璩以中致詞，向到場來賓表示歡迎，並回顧近年來兩會的會務發展及未來規畫。中國駐舊金山總領館副總領事曹軼彬到場致賀，向僑界送上新春祝福。曹軼彬表示，北加州蘇浙同鄉會與大上海聯盟長期以來團結江浙滬籍僑胞，既心繫祖（籍）國發展，也積極融入當地社區，為促進中美民間交流與文化往來作出重要貢獻。

曹軼彬分享中國最新發展情況。她指出，過去五年中國在經濟、科技與綜合國力等方面持續提升，2025年經濟總量突破140萬億元人民幣。以上海、杭州為代表的長三角地區持續引領開放創新，人形機器人 、人工智慧等新技術快速發展，國產大型客機C919訂單不斷增加，上海進博會也吸引越來越多國際企業參與。她並表示，隨著過境免簽政策及簽證便利措施推出，歡迎僑胞多回祖（籍）國走走看看，感受中國的發展變化。

蘇浙同鄉會會長黃國榮、理事長張振樂，以及大上海聯盟會長璩以中、理事長馮麒孫向中國駐舊金山總領館代表頒發感謝狀，感謝領館長期關心海外僑胞與支持僑務工作。同時，加州財務長馬世雲特別代表林凱斌及聖馬刁縣議員賈力輝(David Canepa)也向兩個僑團頒發賀狀，表彰其對社區的貢獻。都柏林市長胡欣、蘇諾瑪市長丁俊輝及美西和統會負責人黃楚文等嘉賓亦先後致詞祝賀。

黃國榮回顧蘇浙同鄉會四十年歷程。他表示，同鄉會由一群來自江蘇與浙江的鄉親於四十年前創立，從最初的鄉親聯誼組織，發展成為灣區具有影響力的僑團，始終秉持「敦睦鄉誼、互助互愛、弘揚文化、服務社會」宗旨，凝聚鄉親情誼並搭建交流平台。

他回顧，歷年來同鄉會舉辦新春聯歡、中秋慶會、文化講座及慈善活動等多項社區活動，也曾邀請袁雪芬、李谷一、劉曉慶等中國知名藝術家赴美演出交流；並多次組織美國政界人士訪華團，促進美中交流。2020年疫情期間，同鄉會亦向中國捐贈防疫物資，展現僑胞心繫家鄉的情誼。副會長楊潔軼牽線邀請上海評彈團赴美演出。

主辦方表示，蘇浙同鄉會四十周年不僅是回顧過去的重要時刻，更是新的起點。