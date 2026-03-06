我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

北加州蘇浙同鄉會 40周年熱鬧春宴

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

北加州蘇浙同鄉會與美國大上海聯盟於2月28日在密爾布瑞市聯合舉辦新春聯歡晚宴暨蘇浙同鄉會成立四十周年慶典。當晚筵開30席，僑界領袖、社區人士及各界來賓齊聚一堂，在歡樂氣氛中回顧同鄉會四十年發展歷程，並展望未來會務新方向。

美國大上海聯盟會長璩以中致詞，向到場來賓表示歡迎，並回顧近年來兩會的會務發展及未來規畫。中國駐舊金山總領館副總領事曹軼彬到場致賀，向僑界送上新春祝福。曹軼彬表示，北加州蘇浙同鄉會與大上海聯盟長期以來團結江浙滬籍僑胞，既心繫祖（籍）國發展，也積極融入當地社區，為促進中美民間交流與文化往來作出重要貢獻。

曹軼彬分享中國最新發展情況。她指出，過去五年中國在經濟、科技與綜合國力等方面持續提升，2025年經濟總量突破140萬億元人民幣。以上海、杭州為代表的長三角地區持續引領開放創新，人形機器人、人工智慧等新技術快速發展，國產大型客機C919訂單不斷增加，上海進博會也吸引越來越多國際企業參與。她並表示，隨著過境免簽政策及簽證便利措施推出，歡迎僑胞多回祖（籍）國走走看看，感受中國的發展變化。

蘇浙同鄉會會長黃國榮、理事長張振樂，以及大上海聯盟會長璩以中、理事長馮麒孫向中國駐舊金山總領館代表頒發感謝狀，感謝領館長期關心海外僑胞與支持僑務工作。同時，加州財務長馬世雲特別代表林凱斌及聖馬刁縣議員賈力輝(David Canepa)也向兩個僑團頒發賀狀，表彰其對社區的貢獻。都柏林市長胡欣、蘇諾瑪市長丁俊輝及美西和統會負責人黃楚文等嘉賓亦先後致詞祝賀。

黃國榮回顧蘇浙同鄉會四十年歷程。他表示，同鄉會由一群來自江蘇與浙江的鄉親於四十年前創立，從最初的鄉親聯誼組織，發展成為灣區具有影響力的僑團，始終秉持「敦睦鄉誼、互助互愛、弘揚文化、服務社會」宗旨，凝聚鄉親情誼並搭建交流平台。

他回顧，歷年來同鄉會舉辦新春聯歡、中秋慶會、文化講座及慈善活動等多項社區活動，也曾邀請袁雪芬、李谷一、劉曉慶等中國知名藝術家赴美演出交流；並多次組織美國政界人士訪華團，促進美中交流。2020年疫情期間，同鄉會亦向中國捐贈防疫物資，展現僑胞心繫家鄉的情誼。副會長楊潔軼牽線邀請上海評彈團赴美演出。

主辦方表示，蘇浙同鄉會四十周年不僅是回顧過去的重要時刻，更是新的起點。

世報陪您半世紀

人形機器人

上一則

科威特遭襲擊 6美軍亡 1人來自加州

下一則

Ioniq 5狀況多 Waymo仍選它為下一代自駕車

延伸閱讀

山東同鄉會迎春 理事履新敘鄉情

山東同鄉會迎春 理事履新敘鄉情
費城協勝公會2026春節聯歡宴會 駿馬迎春萬象新

費城協勝公會2026春節聯歡宴會 駿馬迎春萬象新
新澤西華人聯合總會馬年春晚，濃濃年味

新澤西華人聯合總會馬年春晚，濃濃年味
金馬賀歲~情滿費城 大費城僑學界馬年新春團拜會隆重舉行

金馬賀歲~情滿費城 大費城僑學界馬年新春團拜會隆重舉行
旅美湖南同鄉會 慶43周年暨春節聯歡

旅美湖南同鄉會 慶43周年暨春節聯歡

熱門新聞

與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

2026-03-02 15:35
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

2026-02-26 15:26
屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
民眾冒著寒風在加州楚魯克點燃蠟燭悼念在雪崩中喪生的滑雪者。（美聯社）

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

2026-02-28 21:36
專家表示，灣區富人與窮人比鄰而居的社區生活品質反而較高。圖為巴洛阿圖市中心。（谷歌地圖）

灣區還有「貧富比鄰」？ 最混居社區生活品質反而更高

2026-03-03 13:13
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點