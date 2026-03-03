冬奧金牌劉美賢：家長別強迫孩子運動 別害怕暫停與失敗

我的頻道

編譯組／綜合報導
劉美賢給那些逼孩子堅持運動的家長提個建議：「別逼」。（路透）
國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，花滑新星劉美賢（Alysa Liu）如今雖已兩度摘得奧運金牌，但四年前她曾徹底告別這項運動。

北京冬奧會（Bejing Olympic Games）後，當時年僅16歲的這位舊金山灣區（San Francisco Bay Area）的少女決定退役。她將如今表演中流露的真切喜悅，歸功於那段休整期以及自己主動回歸冰場的選擇。

放棄運動的決定往往艱難。

父母尤其難以接受孩子放棄運動，而當孩子在即將放棄的項目中展現天賦時，這種掙扎更為劇烈。

3月2日造訪洛克菲勒中心（Rockefeller Center）30號時，劉美賢與那些可能正逼迫孩子堅持運動的家長分享了建議。

「別這樣，」她告訴TODAY.com網站，「強迫毫無意義。孩子最了解自己，任何強迫行為都不會有好結果。」

心理治療師萊昂斯（Lynn Lyons）早前接受TODAY.com採訪時指出，當孩子想放棄擅長的領域時，家長應先開啟非評判性對話，共同探討解決問題的方案。

共同商議後，可決定堅持至某個日期再觀察心境變化；或完成當前課程但不再續約；亦可選擇徹底放棄，但若如此，務必詳細說明原因，並保留未來重新審視的可能。

「可以問問這項活動是在消耗孩子的能量還是在補充能量，」萊昂斯解釋道。

正如劉美賢親身經歷所示，從高強度訓練中抽身休息終將帶來益處。

「若確實舉步維艱，我建議務必暫停訓練。不必畏懼暫停，更不必懼怕失敗，」她建議道，「嘗試新事物必將帶來不同結果。」

劉美賢

