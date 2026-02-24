華美半導體協會辦3L研討會 邀3名師開講

華美半導體協會舉辦導師研討會，三大名師指點職場「3L」秘籍。(華美半導體協會提供)

華美半導體協會（CASPA）於上周六在山景城JJ Lake Business Center舉辦「2026 Mentorship – 3L（Link, Learn and Lead）」專題研討會。本次活動由華美會長王格（Gary Wang）、導師計畫負責人鄧亦婷（Stephanie Teng）與王春林（Chunlin Wang）共同策畫旨在透過系統化的平台連結導師與會員，為北加州 半導體及科技界人才培育注入嶄新動能。

為期四小時的研討會吸引了近百名灣區 專業人士參與，現場座無虛席，交流氣氛熱烈。大會邀請到三名跨領域重量級講者：IEEE前主席考夫林（Thomas Coughlin）、前正大集團（CP Group）首席技術官徐玲（Elizabeth Xu），以及資深溝通專家斯壯（Justin Strong），分別就領導力心法、AI 時代轉型及高壓溝通技巧進行深度拆解。

考夫林結合其在IEEE管理全球志工團隊的多年實戰經驗，深入探討如何在非營利組織及職場中與「難以相處的人」協作。他特別提到，領導力的本質不在於權力壓制，而是如何透過願景驅動志同道合者。其生動的案例分析引起在場聽眾的強烈共鳴。

徐玲則以宏觀視角剖析了人工智慧對職場權力結構的重塑。她指出，AI帶來的不僅是效率革命，更是對決策權的挑戰。在技術迭代日新月異的今天，科技專才不應只專注於工具使用，更應培養「批判性思考」能力，這才是決勝未來的核心競爭力。

研討會高潮由斯壯掀起。他摒棄傳統的說教模式，採用高度互動的「角色扮演」，帶領與會者實操如何在高壓或衝突環境下進行「困難對話」。他提供的實用溝通框架，幫助專業人士在保持誠實與誠信的前提下，發揮職場影響力。

歷時四小時的腦力激盪後，現場觀眾紛紛表示獲益匪淺，意猶未盡。華美半導體協會表示，本次「3L」研討會的成功舉辦，不僅標誌著導師計畫邁入系統化新階段，未來也將持續深耕人才社區，助力華裔科技人才在矽谷主流職場實現從「技術」到「領導力」的華麗轉型。