慈濟基金會北加分會TCML揭牌 推廣華語文教學

慈濟基金會美國北加州分會2月1日上午在聖荷西市會所舉辦「台灣華語文學習中心（TCML）」揭牌儀式及歲末祝福活動。（主辦單位提供）

駐舊金山台北經文處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、慈濟基金會美國北加 州分會執行長黃啟貞、僑務榮譽職、僑團負責人、當地市長市議員、各僑團及僑校負責人、慈濟信眾及主流社區民眾百人參與揭牌及歲末祝福活動。

黃啟貞表示，慈濟基金會美國北加州分會設立於1993年，為美西地區重要慈濟據點，2008年成立社會教育推廣中心，開設多元化課程，包括嚴選教材與生活實用性課題之華語文與臺灣文化課程，提供社會民眾終身學習與進修的機會，非常開心能加入僑委會台灣華語文學習中心TCML專案，讓更多社區人士學華語體驗文化。

朱永昌表示，肯定慈濟在美西推動慈善、醫療、教育與人文四大志業，長期推展社區義診、急難救助、弱勢家庭扶助等貢獻，深獲主流社會肯定。華語文目前是很多人使用以及學習的語言，無論在工作、旅遊或者生活上都非常實用，相信TCML課程讓美國友人學習在優質華語文學習環境下學習華文及多元台灣文化時，將同時加深對中華民國台灣自由、民主的認識。

莊雅淑指出，慈濟北加州分會加入台灣華語文學習中心行列，成為北加州第七所，希望能結合慈濟深耕社區的力量，透過良好師資、教材及豐富多樣的教學方式，讓更多主流人士體驗台灣華語文學習中心華語文教學魅力及台灣文化，促進台美間的文化交流。

揭牌當日並安排歲末感恩與祝福，透過溫馨儀式與分享，慈濟基金會展現結合語言教育與人文關懷特色，並期許在未來一年充滿感恩與善的正能量擴散影響周圍的民眾。

慈濟基金會美國北加州分會台灣華語文學習中心2026年1月起招生，開設兩班，對象為18歲以上成人，進行每期12周課程，歡迎各界人士踴躍報名，共同體驗台灣華語文學習的魅力。