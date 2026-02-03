撞死舊金山1家4口 法官裁定維持華婦重罪指控

舊金山 高等法院法官日前裁定，一名華裔 老婦駕車撞入West Portal公車候車亭、撞死舊金山一家四口，儘管其律師試圖減輕指控，她仍將面臨四項過失殺人罪的重罪指控。

舊金山紀事報報導，法官陳啟煌(Bruce Chan)駁回了80歲老婦方劉瑪麗(Mary Fong Lau，音譯)的律師提出的動議。她被控於2024年3月16日駕車撞向40歲奧利維瑞(Diego Cardoso de Oliveira)和他38歲的妻子Matilde Moncada Ramos Rinto及兩個年幼子女，當時他們正在候車前往舊金山動物園。事發當天，他們正在慶祝結婚紀念日。

方劉瑪麗的親友坐在法庭旁聽席表達支持。她仔細聆聽律師們陳述，時而用紙巾拭淚，有一位粵語翻譯協助。 2024年7月，她對重罪指控拒不認罪。

方劉的律師莫里斯(Seth Morris)稱，檢方很難以車輛過失殺人罪(felony version of gross vehicular manslaughter)定罪。他說，這種罪行既可以作為重罪(felony)起訴，也可以作為輕罪(misdemeanor)起訴。

他向法官提出的主要論點是，方劉瑪麗的行為不構成重罪等級的嚴重疏忽，因為她並非故意超速。相反，汽車是突然加速。

車禍發生後，方劉瑪麗告訴調查人員，當時她正試圖把車停在街對面，當要煞車時，不小心把腳踩到了油門踏板上。但隨後，當她受傷在醫院接受治療時，稱自己的車輛發生「故障」(malfunction)，導致車輛突然高速加速。

調查人員沒有找到任何證據表明車輛有故障。檢察官表示，方劉瑪麗駕駛的休旅車在影片中首次出現時速為44哩，撞上圖書館牆壁和附近的公車候車亭時、速度達到72哩。錄影顯示勞女士並未「有意減速」( intentionally)或煞車。

死者的親友坐在法庭旁聽席的另一側，其中幾位在法官宣判後，宣讀聲明。

2024年7月，奧利維瑞的父母對方劉瑪麗提起民事訴訟，指控其過失致死，並要求未指定賠償金額。去年5月，親屬再次對方劉瑪麗提起民事訴訟，請求法官撤銷她在第一起民事訴訟提起後進行的財務轉移。

原告律師在所提交文件稱，方劉瑪麗將其在舊金山至少三處房產的所有權轉到了內華達州 兩家新成立的有限責任公司。原告律師之一廣德拉(James Quadra)表示，她在舊金山以外的其他房產也被出售給了第三方，包括她的女婿。總計有數百萬美元被轉移，以「降低她的財產價值」(her estate less valuable)。