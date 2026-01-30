我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州ICE行動 聯邦法官拒發臨時禁令 邦迪稱勝利

胡潤報告：中國富豪經濟信心跌至14年來最低

全美中文學校聯合總會辦漢字解碼與備課資源講座 2月7日舉行

記者江碩涵╱聖荷西報導
全美中文學校聯合總會主辦「漢字解碼與備課資源講座」2月7日將在網路舉行，主要講解漢字結構與意義的系統化解碼、常見漢字教學迷思解析、精選且可靠的漢字備課資源以及漢字如何有效融入實際教學。（主辦單位提供）
全美中文學校聯合總會主辦「漢字解碼與備課資源講座」2月7日將在網路舉行，主要講解漢字結構與意義的系統化解碼、常見漢字教學迷思解析、精選且可靠的漢字備課資源以及漢字如何有效融入實際教學。（主辦單位提供）

全美中文學校聯合總會主辦「漢字解碼與備課資源講座」2月7日將在網路舉行，主要講解漢字結構與意義的系統化解碼、常見漢字教學迷思解析、精選且可靠的漢字備課資源以及漢字如何有效融入實際教學。由國立清華大學國際學士班、台中教育大學兼任講師暨僑務委員會海外華文教師研習會巡迴講座、海外青年語文研習班課程主任陳玉明主講。

主辦單位表示，許多老師對於怎麼解碼漢字、可靠的漢字備課資源在哪裡都有相當高的興趣，這次邀請到編寫「漢字好好教 好好教漢字」作者陳玉明主講，讓更多華語老師們可以得到更多資源，讓課堂更生動有趣。如有問題，可聯繫全美中文學校聯合總會長程規畫委員會信箱：[email protected]

時間：2月7日美西時間下午4至6時

方式：免費線上講座

報名：報名網址：https://t.ly/tIu2m或掃描QR Code報名。

簡章：https://drive.google.com/file/d/12qNGoXAvtti7Dq6WgX55R6YGnaXqT2cD/view?usp=sharing

全美中文學校聯合總會主辦「漢字解碼與備課資源講座」2月7日將在網路舉行，主要講解...
全美中文學校聯合總會主辦「漢字解碼與備課資源講座」2月7日將在網路舉行，主要講解漢字結構與意義的系統化解碼、常見漢字教學迷思解析、精選且可靠的漢字備課資源以及漢字如何有效融入實際教學。（主辦單位提供）

上一則

超越日本 加州重返全球第4經濟體

下一則

法廊快報／想投注超級盃？ 現行加州法不允許

延伸閱讀

人力中心中文學校攜手松柏之家 在班森賀開周日國語班

人力中心中文學校攜手松柏之家 在班森賀開周日國語班
全美中文學校聯合總會「歌唱影片賽」 圓滿落幕

全美中文學校聯合總會「歌唱影片賽」 圓滿落幕
北加中文學校研討會 翻轉華語教學

北加中文學校研討會 翻轉華語教學
全美中文學校聯合總會Zoom講座 探索台灣各大營隊與活動介紹

全美中文學校聯合總會Zoom講座 探索台灣各大營隊與活動介紹
美東中文學校協會學生組團 首度跨海抵台展開媽祖深度之旅

美東中文學校協會學生組團 首度跨海抵台展開媽祖深度之旅

熱門新聞

金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
加州被評為美國第六大不適合退休的州，生活成本太高是主因。（美聯社）

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

2026-01-28 01:20
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

2026-01-27 01:14
川普表示不會出席今年超級盃。圖為川普在2025年超級盃上。(路透)

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

2026-01-26 01:20
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

加州退休族平均月支出5630元 地點左右開銷

2026-01-28 01:19
全球知名攀岩運動員霍諾德（Alex Honnold）原本要在加州時間周五晚徒手攀登高1667英尺的台北101大樓，因台北大雨，延期一天舉行。(取自Alex Honnold臉書)

挑戰台北101前 霍諾德徒手攀過金山這些建築

2026-01-24 01:20

超人氣

更多 >
非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘
中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法

這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法