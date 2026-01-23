華人企業慷慨支助 御糖有術免費一對一營養師諮詢

El Camino Health華人 健康促進計畫 (CHI) 推出的「御糖有術」是灣區唯一以中文進行的免費糖尿病 預防課程，可幫助建立全方位健康生活形態，預防糖尿病並提升整體健康。四年來近千人完成為期四個月線上課程，其中近三分之二都降低體重或糖化血色素。在華人企業贊助下，御糖有術課程新增加更個人化的服務，為學員在課前提供免費與營養師的線上諮詢。

贊助免費服務的是總部設在台灣的PMP先鋒材料科技集團。先鋒材料以製造用於消費電子產品的創新高科技彈性體和其它環保橡膠產品享譽全球，在矽谷有研發工廠。先鋒材料近年來支持華人健康促進計畫推動社區健康和醫療課程、中英文安心指南，定期心理健康 講座等，這次捐款不僅持續已有課程，還可增加更個人的服務，讓御糖有術學員課前可與營養師免費一對一線上諮詢。

在這項捐款支持下，華人健康促進計畫也推出御糖有術學員每月線上重聚，由糖尿病衛教師或營養師主持並回答問題，學員四個月課程後可持續得到支持。華人健康促進計畫經理余怡菁表示，希望課程帶給大家的改變和進步是可持續性的，透過線上重聚和問答，可提供團隊的支持，讓大家把健康的生活型態變成習慣，畢竟維持健康的生活型態是一輩子的功課。

御糖有術課程2026年有許多更新，課程中的營養課程將由營養師孔彰林主講。孔彰林有豐富臨床經驗，也是糖尿病衛教師，過去為華人健康促進計畫主講多場請問營養師講座。睡眠課程將由中醫師樊學鴻主講，他在去年11月為心理健康講座系列主講「睡眠問題多，中醫有一套」，廣受好評，今年春季班將在御糖有術課程中主講如何以中醫來調理睡眠。

御糖有術課程不僅是以科學實證為基礎，並依據華人的飲食和文化需要改編。課程核心是美國疾病防治局(CDC) 的糖尿病預防計畫 (Diabetes Prevention Program)，該課程已經證明能夠以非藥物的方式來達到降血糖目的，這一整套透過飲食、運動和生活方式的改變，證明比藥物更能有效地預防糖尿病的發生。

去年底結束的御糖有術秋季班，有56人完成與營養師線上諮詢。只要學員在課前問卷中提供糖化血色素的報告，即可以安排與營養師做一對一的線上諮詢。新班預定1月30日開課，普通話進行，四個月視訊課程，每周五早上9時至10時30分上課，須事先在網站報名，網址：elcaminohealth.org/chi-events，如需協助可電洽650-988-3234。