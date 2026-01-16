台灣華語文中心 庫市府辦華語班

我的頻道

記者江碩涵╱庫比蒂諾報導
北加州台灣華語文學習中心（TCML）矽谷中文學校1月13日在庫比蒂諾市府正式開辦「華語市政班」課程，為當地市府員工提供優質華語文學習平台。（主辦單位提供）
加州台灣華語文學習中心（TCML）矽谷中文學校13日在庫比蒂諾市府正式開辦「華語市政班」課程，為當地市府員工提供優質華語文學習平台，不僅協助市府員工提升多語能力，以更有效服務多元族裔居民，同時也讓更多有志學習者能接觸並學習正體華語與台灣文化。

開課儀式由駐舊金山台北經文處長伍志翔、金山灣區僑教中心莊主任雅淑、駐舊金山經文處教育組長董慶豐、駐舊金山經文處新聞組長郭卉蓁、矽谷中文學校校長暨佛利蒙聯合高中學區主席寇惠風、庫比蒂諾市長摩爾（Kitty Moore）、副市長趙良方、僑務委員魏德珍、僑務諮詢委員李文雄、高玉麗、該市議員及市府參與華語班官員及員工近30人出席。

伍志翔表示，這是首次和庫比蒂諾合作，課程安排根據市政府部門實際需求，設計符合工作性質的專業化教材，不僅能提升市政府職員語言能力，更能幫助建立起與亞裔社區的信任和良好關係，此次合作契機，除了提供語言學習機會外，更希望能深化台美雙方在教育、文化、社區參與等層面的長期合作關係。

摩爾表示，感謝TCML為市府官員提供這項華語市政班，庫比蒂諾的亞裔市民占比逾三分之一，透過課程提供市府員工多語言能力，也更認識台灣文化，相信能提升更優質市政服務。

莊雅淑表示，僑委會依「台美教育倡議」 結合全球僑校成立TCML，提供主流社區便捷學華語管道，2020年推動至今，全球有95所TCML，北加州就有七所，TCML和庫比蒂諾市府合作，是僑委會、教育部、外交部跨部會合作結果，為TCML與地方政府合作推廣華語教育立下重要里程碑。

董慶豐代表教育部出席並表示，教育部積極推動海外華語交流，透過這項活動也能促成教育文化外交的目標。

寇惠風介紹教學特色。他表示，這次的課程不僅強調全語言技能培養，包括聽、說、讀、寫四大能力學習，亦會介紹台灣多元文化，就連摩爾也是學員之一，期待透過與庫比蒂諾市府合作，將華語教育和台灣文化推廣到更廣泛的社區。

TCML矽谷中文學校在經文處、教育組及僑教中心見證下與庫比蒂諾市府簽署合作備忘錄（MOU）推出「華語市政班」課程，是北加州七所TCML當中，繼佛利蒙市府之後，第二所與地方政府合作的成功案例。

加州 矽谷 舊金山

