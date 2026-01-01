我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

迎接2026 舊金山華埠「商遇里」辦免費街區派對

記者王子涵╱舊金山報導
裝飾精美的美食小推車售賣包括奶茶、糖葫蘆、龍須糖、鮮花等。食客們五顏六色的傘，充滿了華埠的大街小巷。（記者王子涵╱攝影）
為迎接新年到來，舊金山市府經濟與勞動力發展部聯合華埠社區青年中心（CYC）與安老自助處舉辦全新、免費開放的街區派對活動華埠商遇里（Commercial Break），於12月31日除夕在華埠舉辦，透過市集、節慶燈飾、音樂表演及多元社區活動，陪伴民眾迎接新年倒數。

活動地點位於華埠Commercial Street。主辦單位指出，該街區長期使用率偏低，透過節慶活動與周末封街形式，希望重新引入人潮，活絡街區氣氛，並促進在地商家與社區之間的互動。

儘管一波降雨於除夕當天影響灣區天氣，「華埠商遇里」作為試點性質的小型市集，仍吸引不少民眾前來參與。現場以年輕族群居多。多輛裝飾精美的美食小推車沿街排開，販售奶茶、糖葫蘆、龍須糖與鮮花等商品，撐著五顏六色雨傘的民眾穿梭其間，為雨中的華埠街頭增添熱鬧景象。

主辦方表示，當天活動以小型市集形式呈現，邀請多家華埠本地小商家與快閃攤位進駐，提供特色商品、餐飲與手作商品。街道沿線同步設置節慶燈飾與裝置藝術，並安排音樂演出與社區節目，營造溫馨、歡樂的年節氛圍。主辦單位強調，活動全程免費，對所有市民與遊客開放，期望打造一個安全、友善且具包容性的跨年聚會空間。

主辦單位指出，「華埠商遇里」不僅是一場單日的跨年活動，更是一項為期多月的社區活化試點計畫。自2026年1月至3月，每逢周五與周六，Commercial Street 將實施階段性封街，打造無車、適合步行的公共空間，讓民眾能自在漫步、休憩，同時支持華埠在地小商家。

在計畫期間，街區將持續引入快閃市集、社區座位區、文化節目、音樂演出及季節性主題活動。主辦單位表示，無論是前來購物、用餐、欣賞音樂，或只是短暫停留感受街區氛圍，「華埠商遇里」都希望成為連結居民與訪客、促進社區交流的重要平台。

裝飾精美的美食小推車售賣包括奶茶、糖葫蘆、龍須糖、鮮花等。食客們五顏六色的傘，充滿了華埠的大街小巷。（記者王子涵╱攝影）

