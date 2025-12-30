聖縣圖書館推「中華家脈」數位檢索 助追溯家族脈絡

我的頻道

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
「中華家脈」是一個專為研究華人家族歷史而設計的資料庫，蒐集了可追溯數百年的族譜與歷史紀錄。(聖縣圖書館網站)
為協助民眾深入探索家族歷史，聖塔克拉拉縣圖書館系統（Santa Clara County Library District，簡稱SCCLD）近日宣布，在「家族歷史月（Family History Month）」期間，正式推出全新的家譜研究數位資源——「中華家脈（My China Roots）」，並開放持有縣圖書館借書證的讀者免費使用。

館方表示，「中華家脈」是一個專為研究華人家族歷史而設計的資料庫，蒐集了可追溯數百年的族譜與歷史紀錄，讓使用者有機會從姓氏、祖籍、家族脈絡等線索，逐步拼湊先人足跡。對於長期想了解自身家族來源、卻苦於資料零散或取得不易的華裔民眾而言，這項新資源被視為一大突破。

除了「中華家脈」，SCCLD的「族譜研究（Genealogy）」專頁也整合多項實用工具，協助讀者進行更全面的家族史探索。其中包括：

Ancestry Library：提供美國人口普查、軍事紀錄、法院與戶政文件、城市名錄、移民乘客名單等大量家譜資料，幫助使用者追蹤家族在美國的歷史軌跡。

Fold3 Library Edition：專注於美國軍事史，涵蓋自獨立戰爭至近代伊拉克、阿富汗戰爭的軍人檔案，並收錄相關故事、照片與個人文件。

Digital ReeL：將縣圖書館典藏的地方歷史報紙微縮膠卷數位化，提升搜尋與查閱便利性，讓讀者能更容易查找早年社區與家族相關的新聞紀錄。

圖書館也特別提醒，部分家譜研究資源僅限於親臨圖書館館內使用，建議讀者事先查詢各資料庫的使用方式與限制。

館方鼓勵民眾善用這些免費資源，從一份文件、一個名字開始，慢慢找回屬於自己的家族故事，讓歷史不只停留在書本，而能重新連結到當代生活之中。

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

2025-12-23 13:08

2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

2025-12-23 13:08
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

2025-12-28 20:46
好市多真樹聖誕樹降價上架 節慶巧克力零食一站買齊

2025-12-24 14:16

好市多真樹聖誕樹降價上架 節慶巧克力零食一站買齊

2025-12-24 14:16
華女棄矽谷高薪 轉戰這項極限運動吸粉300萬

2025-12-23 19:00

華女棄矽谷高薪 轉戰這項極限運動吸粉300萬

2025-12-23 19:00

