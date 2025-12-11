我的頻道

她三年沒買過擦拭濕巾 用3樣物品自製消毒清潔溶液

山東村官仿雷軍賣「小米」被封號 網批：斷農民活路

金山灣區媽媽教室 冬季課表出爐 康寶教大家如何料理魚

記者江碩涵／聖荷西即時報導
金山灣區媽媽教室即將邁入第32年。金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，1至3月冬季班課表已出爐，內容包括生活、理財、美食、科技、文藝與教育心理講座。（主辦單位提供）

金山灣區媽媽教室即將邁入第32年。金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，1至3月冬季班課表已出爐，內容包括生活、理財、美食、科技、文藝與教育心理講座。

首堂生活講座由王時美主講「個人形象與國際禮儀」，時間是2026年1月2日。何偉明主講的理財講座內容是「穩健理財、安心退休」，時間是1月16日。

高玉麗表示，為符合年節氣氛，媽媽教室將在春節前推出美食講座，由康寶食品負責人之一余佩蓉（Sophia）教導三道菜，包括清蒸海上鮮、黃金鯧魚米粉、海鮮豆腐煲，勢必引起社區媽媽的關注，上課時間是2月6日，會員優先報名，限100位名額，要報名請早。

科技獎座由劉嘉寧講解AI，時間是2月20日。文藝講座則由孫櫻娟指導大家DIY壽桃鑰匙圈，時間是3月6日。彭一玲將於3月20日主講教育心理講座，內容是女性情緒與家庭和諧。

有興趣的僑胞民眾，活動時間的上午10時至12時可至金山灣區僑教中心參加。詳細內容可上金山灣區媽媽教室臉書粉絲團：https://www.facebook.com/BayAreaWomensWorkshop。或電洽408-252-7070、電郵[email protected]

