快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

南灣青年守護華裔文化遺產 傳承社區歷史

編譯組╱綜合報導
聖荷西華裔青年通過參與博物館的工作，在歷史公園五聖宮守護華裔文化遺產。（Google Maps）
聖荷西信使報（Mercury News）報導，對華裔作家兼歷史學家虞容儀芳（Connie Young Yu）而言，美國當前的反移民情緒似曾相識。她的家族根植於聖荷西市場街華埠（San Jose′s Market Street Chinatown），是該市歷史上五大華埠之一，曾因反亞裔狂熱引發的縱火事件而毀於一旦。

1892年通過的「Geary Act」要求在美國工作的華工必須隨身攜帶照片的護照。直到1943年該法案被廢除前，當局可隨時攔截華人檢查其證件，無證者可能被拘留、監禁甚至驅逐出境。

「華裔深切感受到被隔離的滋味，」虞容儀芳說，「我們正目睹歷史與當下ICE（移民暨海關執法局）行動及出生公民權受威脅現象的驚人相似。」

南灣地區的華裔青年正切身感受到這種現實，他們通過參與華裔美國人歷史博物館的工作來傳承社區歷史。

這座藏身於聖荷西歷史公園林蔭中的博物館，珍藏著早期華工定居聖塔克拉拉谷的歷史照片與文物，他們曾作為牧場工人、勞工及跨大陸鐵道的建設者在此耕耘。

如今，這段歷史正通過學生和年輕社區成員得以傳承–他們或在博物館擔任志願者，或前來探尋過往。

博物館建築復刻了1887年建於Heinlenville華埠的五聖宮（Ng Shing Gung），該建築曾兼具旅館、社區中心和中文學校功能。

Heinlenville華埠在市場街華埠焚毀後興建，於19世紀末至20世紀初達到鼎盛，直至1930年代土地被售予市政府，建築群遭拆除。該社區原址位於今第六街與Jackson街交匯處的日本城（Japantown）附近。如今聖荷西華裔人口已逾23萬。

歷史的迴響並未被年輕一代遺忘：聖荷西州立大學亞裔研究輔修專業畢業生Nina Chuang致力於吸引更多青年走進博物館；聖荷西州立大學大二學生Jacey Shuieh一年前開始在該館實習，她表示這使自己能與參觀者展開有意義的對話。

展館內許多照片和紀念品都屬於虞容儀芳家族成員。作為「Chinatown San Jose, USA」（美國聖荷西華埠）的作者，她透露父親John C. Young 1912年生於Heinlenville 社區並在此成長。

Nina Chuang強調青年群體通過口述傳承歷史的重要性︰「我們這代人擁有運用科技自主研究的優勢，社交媒體讓信息獲取空前便捷，文化傳承已超越實物範疇，延伸至網絡共享的知識領域。」

在五聖宮，這些故事正通過代際傳承延續，確保歷史記憶永不褪色。

聖荷西 華埠 華裔

