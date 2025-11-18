我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

日侵中18件史料文物 灣區華僑林凱斌捐贈廣州博物館

記者王子涵／舊金山報導
林凱斌委託舊金山僑領黃漢龍（右），將18件珍貴的日本侵華相關文物親送廣州天河博物館。（林凱斌提供）
適逢中國抗日戰爭勝利80周年之際，長期致力於保存侵華史料的灣區華僑、前美國聯邦錢幣博物館總監林凱斌，近日委託舊金山僑領黃漢龍，將18件珍貴的日本侵華相關文物親送廣州天河博物館。

該批文物包含甲午戰爭、八國聯軍、九一八事變、支那事變、大東亞戰爭等多個歷史時期的隨軍紀念章與器物，填補了中國博物館體系對相關史料收藏的不足。

天河博物館館長李宏標表示，這批文物「非常珍貴」，十分感謝舊金山華僑無私的捐贈。不僅大幅豐富館方藏品，亦對未來展陳與研究帶來實質幫助。文物送抵期間，正逢博物館舉辦清代抗日英雄劉永福的特展「暗夜長明—民族英雄」，更添歷史意義。

林凱斌受本報專訪時表示，雖然自己未親身經歷抗戰，但其父親在20餘歲時曾經歷抗戰，卻因記憶過於沉重恐怖，鮮少向下一代提及。多年後在回顧家國歷史、特別是日本政府始終未全面承認侵略行為的背景下，他萌生收集、整理海外侵華文物的想法。

他說：「作為華人，不論出生於大陸、香港，或是移民在美國成長，我們的根都來自中國，共同的祖輩經歷了那段歷史。」加上他本身具備錢幣與博物館專業背景，更希望能為歷史留下證物，因此多年來在灣區僑社推動收集與捐贈行動。

林凱斌介紹，他在海外蒐集的文物包括日本軍刀、隨軍攝影器材、武器與大量紀念章。然而，要將文物送回中國並非易事，首先面臨海關限制，許多金屬、武器類物件無法郵寄；其次，中國傳統文化中，家族傳承的老物件視為祖輩遺澤，不輕易外捐，使得募集中常遇到文化差異。

此外，如何確保文物真偽，更是中國博物館接收文物時必須面對的專業程序。林凱斌表示，如今中國博物館體系制度愈趨完善，「中國博物館系統比較上軌道了」，所有文物均經過專家鑑定。

為克服經費不足，他亦在僑界發起小額捐款行動，「沒有文物的人，也可以捐100元、50元，共同將文物回購下來」。

他強調，日本侵華相關文物在中國境內相對稀少，許多珍貴史料只有在海外才能尋得，能夠將其物歸原主、保存於公共機構，「是我們海外華人對歷史的一份責任」。

林凱斌介紹，他蒐集的文物包括日本軍刀、隨軍攝影器材、武器與大量紀念章。（林凱斌提...
