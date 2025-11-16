沙加緬度「掃街行動」3天逮逾140人 查獲大批毒品、槍械

我的頻道

編譯組／綜合報導
沙加緬度縣幫派壓制小組主導的大型聯合執法行動「掃街行動」，共逮捕逾140名嫌犯。(取自沙加緬度縣警長辦公室臉書)
沙加緬度縣警長辦公室宣布，由幫派壓制小組（Gang Suppression Unit, GSU）主導、為期三天的大型聯合執法行動「掃街行動（Operation Street Sweeper）」共逮捕逾140名嫌犯，「對減少社區暴力，具有立即性的正面效果」。

這次行動鎖定大沙加緬度地區持續上升的幫派暴力、非法槍械交易、毒品製造與人口販運活動，共有超過20個地方、州及聯邦執法機構參與，是沙加緬度縣今年規模最大的協同取締行動之一。

警方指出，這次掃街行動的主要目標，是破壞與瓦解暴力犯罪組織、清除危險嫌犯、阻斷非法毒品與槍枝流通。行動期間，共執行32份搜索令、攔查逾200輛車、進行58起現場訪談（field interviews），並完成 50多件假釋與緩刑搜查，所有任務皆基於情報主導與主動偵查策略，以最大化逮捕與查緝效率。

在三日的集中行動中，警方共摧毀三處祕密毒品實驗室，並在多處地點查獲大批非法物品，包括：86支槍枝、超過50萬美元的不法現金、大量毒品與管制藥物，包括大麻、冰毒、可卡因、芬太尼、海洛因、非法取得或遭竊的處方藥等。警方強調，這次行動的成果，顯示區域犯罪網絡的複雜性與跨機構合作的重要性。

官方證實，掃街行動共逮捕超過140名嫌犯，多數涉及暴力犯罪、毒品製造與販運、非法槍枝持有、幫派活動與其他嚴重刑案。

沙加緬度縣警長辦公室表示，這次掃街動能取得如此規模的成果，主要是超過20個協力單位的共同參與，主要包括：加州公路巡警局（CHP)、加州矯正署(CDCR)、聯邦調查局(FBI)、菸酒火器爆裂物管理局（ATF）、美國郵政檢查署（USPIS)、沙加緬度縣地方檢察官、緩刑部門、犯罪實驗室，以及縣警長轄下多個專業單位等。

這次掃街行動被視為沙加緬度縣今年打擊暴力與組織犯罪的重要里程碑。警方強調，多機構協作不僅成功逮捕大量累犯與高危嫌犯，也大幅削弱犯罪集團在地區內的影響力，並表示將持續以跨機構模式進行後續追查與執法，以確保社區安全。

沙加緬度縣幫派壓制小組「掃街行動」繳獲的槍枝與毒品。(取自沙加緬度縣警長辦公室臉...
暴力犯罪 加州 美國郵政

