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台日頂尖撞球選手 南灣秀球技、互動球迷 現場熱鬧非凡

記者王日芯／聖荷西報導
來自台灣和日本的兩位撞球選手在南灣舉行表演賽，和與會嘉賓合影。（記者王日芯／攝影）
來自台灣和日本的兩位撞球選手在南灣舉行表演賽，和與會嘉賓合影。（記者王日芯／攝影）

台灣知名職業撞球選手江水淨與好友日本選手小櫻（Sakura Muramatsu）3月5日在南灣文教中心舉行表演賽，兩位選手精湛的球技贏得現場觀眾熱烈掌聲。

本次活動由灣區台美撞球協會，現場舉辦抽獎，獎品包括球杆、簽名球等，增加活動互動性與趣味性。兩位選手不僅進行球技表演，還與球迷近距離互動並合影留念，氣氛熱絡。

江水淨與小櫻近日在2025年拉斯維加斯混雙公開賽中表現優異，江水淨搭檔Max獲得第三名，小櫻搭檔師父Naoyuki Oi拿下第五名。她們分別為WAP排名第23名與第22名的選手，技術精湛，受到全球球迷關注。解說員更指出，江水淨的球技水準已超越目前排名，展現極佳的穩定度與臨場反應。

活動中，灣區台美撞球協會理事長楊智超分享兩位選手來美比賽的背後故事，提到她們克服旅途疲憊與水土不服等挑戰，仍展現高超球技，令人敬佩。他表示，灣區台美撞球協會致力於推廣撞球文化，促進國際交流，希望透過此次活動讓更多灣區居民認識撞球運動，並吸引年輕世代參與。

南灣文教中心主任莊雅淑表示，撞球是一項結合智慧與技術的運動，對於促進文化交流與增進友誼具有正面意義。她肯定灣區台美撞球協會促進僑界體育文化交流的努力，並期望未來能有更多台灣選手來灣區進行交流。

記者會結束後，兩位選手逐一與球迷合影，現場熱鬧非凡。江水淨與小櫻也感謝球迷熱情支持，表示未來希望有更多機會來灣區與球迷交流。

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