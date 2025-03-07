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陳團景醫師骨鬆講座 探討成因與預防

記者王日芯／聖荷西報導
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陳團景醫師展示骨質疏鬆會導致駝背。（記者王日芯／攝影）
陳團景醫師展示骨質疏鬆會導致駝背。（記者王日芯／攝影）

加州台灣會館3月6日舉辦健康系列講座，邀請資深醫師陳團景主講「骨質疏鬆症」，深入剖析骨質疏鬆症的成因、預防及保健方法。講座吸引眾多社區民眾參與，為銀髮族及關心健康議題的民眾提供寶貴的醫學知識。

陳團景畢業於台北醫學大學醫學系，並曾赴日本國立三重大學進修，擁有逾40年臨床經驗。除曾任台灣成功婦產科骨科醫院院長外，亦曾擔任中華民國基層醫師協會創會理事長、台灣婦產科醫學會常務理事，並參與全民健保費用協定委員會，對醫療政策與社區健康推廣貢獻良多。

講座中，陳團景指出，骨質疏鬆症是一種「沉默的疾病」，因初期無明顯症狀，往往在發生骨折後才被察覺，骨折好發於髖骨、脊柱及手腕部位，尤其高齡族群及停經後女性屬於高風險族群。

陳團景強調，維生素D是鈣質吸收的重要因數，缺乏維生素D會增加骨折風險。建議65歲以上長者每日應攝取至少800IU的維生素D3。若日常日曬不足，建議透過補充劑補足，並搭配每周二至三次戶外活動來促進維生素D合成。

鈣質攝取同樣是維持骨骼健康的基礎。根據資料顯示，台灣人每日鈣質平均攝取量僅587毫克，遠低於建議量1000至1200毫克。陳團景建議，可透過乳製品、小魚乾、黑芝麻、紅莧菜及豆腐等高鈣食物來補充，必要時搭配鈣片補充劑，並應避免咖啡、茶及碳酸飲料等妨礙鈣質吸收的飲品。

除了鈣質與維生素D，陳團景也特別強調蛋白質對骨骼與肌肉健康的重要性，每日蛋白質攝取量應達每公斤體重1.0至1.5克，以幫助肌肉生成、減少跌倒風險。適度的負重運動能有效增加骨密度並強化肌肉力量。

講座中，陳團景詳細說明市面上常見鈣補充劑的種類與優缺點，包括碳酸鈣、檸檬酸鈣、海藻鈣及胺基酸螯合鈣等。年長者若不便吞服藥片，可選擇即溶劑、發泡錠或鈣粉形式。

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