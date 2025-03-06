世華工商婦女協會 北加會長交接

新舊會長印信交接。（記者王日芯╱攝影)

世界華人 工商婦女企管協會北加州 分會日前在庫比蒂諾舉行第12屆與第13屆會長交接晚宴，逾百位來賓齊聚一堂，共同見證新舊會長的傳承儀式。

出席來賓包括中華民國 僑務委員會副委員長阮昭雄、駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪與夫人雲雯蓁、中華民國僑務委員會南灣僑教中心主任莊雅淑等。

交接典禮在美國國歌、中華民國國歌及世華會歌中開始。第12屆會長高椿惠致詞：「感謝所有夥伴一路上的支持與協助，讓北加州分會在各項活動中發揮影響力，促進華人工商婦女的交流與成長。」

阮昭雄、賴銘琪也分別發言，肯定世華會的頁献。阮昭雄說：「世界華人工商婦女企管協會在凝聚工商婦女力量方面發揮重要作用，期盼在新會長的帶領下，繼續推動國際合作。」

新任會長羅倩如發言。（記者王日芯／攝影)

為新會長頒發證書。（記者王日芯／攝影)

世界華人工商婦女企管協會總會長林淑敏表示，世華會是一個連結全球華人工商婦女的平台，北加州分會始終是總會的堅實力量，感謝歷屆會長的努力，並期待新會長帶領分會邁向新里程。

交接儀式上，林淑敏將象徵責任與傳承的肩帶與責任鍊披掛於羅倩如肩上，並將印信交接給新會長，象徵職務正式交接。現場來賓報以熱烈掌聲。

羅倩如表示，未來將秉持世華會精神，深化會員間的交流合作，並推動更多創新與永續發展計畫。

第一副總會長陳玲華擔任監誓人，帶領新任理監事團隊宣誓就職，並祝賀新團隊。卸任會長高椿惠亦逐一頒發感謝狀予卸任理監事及顧問，感謝過去兩年的辛勞付出。