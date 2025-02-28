金山灣區媽媽教室講座 梁書榕分享培養孩子心理韌性技巧

金山灣區媽媽教室3月7日將舉辦「教心講座」，邀請注於人類發展、多元文化與情緒意識的教育心理學家梁書榕（Dr. Angel Liang）主講「如何培養出孩子心理的韌性、應對能力與提升溝通技巧」。（主辦單位提供）

金山灣區 媽媽教室3月7日將舉辦「教心講座」，邀請注於人類發展、多元文化與情緒意識的教育心理學家梁書榕（Dr. Angel Liang）主講「如何培養出孩子心理的韌性、應對能力與提升溝通技巧」。

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，現今社會生活繁忙，許多人在追求成就時忽略了最重要的核心--人格價值觀，如何善待他人、克服挑戰、培養成長心態，審視自我行為，並建立健康的人際關係是重要的課題。

她表示，梁書榕是教育心理學家，並以創意教育的熱情而聞名，她在公眾領域的角色涵蓋家長教育專家、企業與教育顧問及演講者，擅長設計創新且富有創意的教育計畫，專注於人類發展、多元文化與情緒意識，她的跨領域專業也涵蓋視覺藝術設計、音樂表演和教學法、課程評估以及營銷策略，這些多元背景讓她能夠運用創新方式來幫助人與人建立更深的認識與溝通聯結。

梁書榕創建推出屢獲殊榮的EQ合作桌遊工具套「Empower Empathy同理同心」，曾獲八個獎項，包括2022年海外台商銀質獎。梁書榕將在演講中提到家庭互動、親子 隔閡、伴侶張力、兄弟姐妹矛盾、跨代溝通、職場挑戰等內容，並以科學且輕鬆的「實務練習場」，讓同理、傾聽與多元思考自然養成。

主題：如何培養出孩子心理的韌性、 應對能力與提升溝通技巧

講者：梁書榕

時間：3月7日上午10時至12時

地點：金山灣區僑教中心（地址：100 S. Milpitas Bvd., Milpitas, CA95035）

電話：408-252-7070