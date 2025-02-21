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台灣藍染工藝師 僑教中心Story Time分享染布文化

記者江碩涵／聖荷西報導
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金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右）與灣區藍染工藝師陳書瑤（左）。（主辦單位提供）
金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右）與灣區藍染工藝師陳書瑤（左）。（主辦單位提供）

為了讓更多小朋友有機會接觸台灣傳統工藝，金山灣區僑教中心2月20日在中心圖書館舉辦Story Time活動，邀請灣區藍染工藝師陳書瑤(Nina)講述藍染的故事，並帶領大家親手製作獨一無二的藍染娃娃，吸引了許多僑青家庭參與，場面相當熱鬧。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，中心圖書館Story Time自2022年開辦迄今已舉行將近40場活動，這次台灣藍染Story Time活動不僅是藝術體驗，更是希望透過閱讀與手作結合，讓孩子們在故事中學習成長，讓台灣傳統工藝在海外孩子心中發芽，認識台灣文化之美。

藍染是台灣傳統的天然染色技法，透過植物發酵產生藍色染液，賦予布料獨特的層次與色彩變化。陳書瑤以生動的語言向孩子們介紹藍染的歷史、製作過程以及其在台灣工藝文化中的重要性。透過繪本與故事，她帶領孩子進入藍染的世界，讓他們了解這門古老技藝如何在現代生活中延續。

每位小朋友都親手創作自己的藍染娃娃。（主辦單位提供）
每位小朋友都親手創作自己的藍染娃娃。（主辦單位提供）

陳書瑤說，藍染不只是染布，更是一種與自然共生的智慧，透過活動希望孩子們能感受到傳統工藝的魅力，並且對手作產生興趣。故事分享後，活動進入最令人期待的手作體驗，每位小朋友都拿到一塊純棉布料與簡單的娃娃胚布，透過摺疊、綁紮、浸染 等方式，親手創作自己的藍染娃娃。

不少小朋友興奮地看著自己的作品變化，開心地說：「我的娃娃有好多漂亮的花紋，這是我自己做的，好特別！」家長們則紛紛拍照記錄孩子的創作過程，為這場文化體驗留下珍貴回憶。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，未來中心story time持續規畫不同主題，邀...
金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，未來中心story time持續規畫不同主題，邀請各領域的藝術家與職人，讓孩子透過故事與體驗，認識更多台灣文化與工藝。（主辦單位提供）

莊雅淑表示，未來中心Story Time持續規畫不同主題，邀請各領域的藝術家與職人，讓孩子透過故事與體驗，認識更多台灣文化與工藝。

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