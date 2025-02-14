亞裔總商會會長董繼玲 在美打拚成功典範

全美亞裔總商會會長董繼玲與全美各州亞裔商會攜手，帶動亞裔企業經貿發展，推動美國經濟更為繁榮。(本報資料照片)

全美亞裔 總商會（National ACE）會長董繼玲是亞裔在美國打拚的成功典範。她表示，亞裔對美國經濟的貢獻高達401億美元，全美約五分之一餐廳由亞裔經營，超過4萬5000家中餐館，數量超越麥當勞、漢堡王、肯德基等總和，亞太裔小型企業總營收達9588億美元，影響力不可忽視。這也是她在北加州中國大專校友會聯合會的專題演講上分享亞裔的成功與努力的原因。

她表示，大專校聯會40年來辛勤耕耘，培養無數優秀人才，感謝歷屆會長努力，歷屆邀請的演講者都是「台灣之光」。亞裔美國人口約1,900萬，其中華裔約500萬，校聯會的大家都在台灣受教育，畢業後來美求學或工作，當年的留學生都幾乎得打工，也沒有iPhone等科技產品，憑著一股毅力支持到現在，成為專業領域、商界、科技界傑出人士。

新冠疫情期間，亞裔社群捐贈約3000萬美元防護物資。董繼玲說，根據美國國務院最新報告顯示，2023至2024學年赴美留學的台灣學生增加6%，達2萬3157人；哈佛研究指出，人生幸福的關鍵並非財富或名聲，而是穩固的人際關係，包括家庭、配偶及社區。

作為全美亞裔總商會會長，董繼玲代表全美291萬家亞太裔企業發聲。她說，這些企業雇用逾510萬名員工，並與130個附屬商會和組織合作，推動亞太裔創業精神。2021年商會為中小企業爭取900萬美元補助，去年也在矽谷舉辦National ACE Conference。

此外，董繼玲也致力於國際領袖基金會（ILF），培養年輕人進入主流社會，成為未來領袖。她分析，2055年亞裔移民 將占美國移民總數的36%，超過西語裔的34%，而2021至2024年間，印度 和中國是推動美國移民成長最快的兩個國家，中國移民成長19.8%、印度移民成長25.9%。中文在美國的使用數量排名第三，僅次於英文、西班牙文。

亞太裔在文化層面上，例如飲食、時尚、媒體、體育與語言等領域也深具影響力。董繼玲分析，千禧世代與Z世代約七分之一為亞太裔，過去十年AANHPI（亞裔、美屬薩摩亞、夏威夷及太平洋島民）國會議員數量近乎翻倍，從2013年的13位增加至2023年的21位，但整體亞裔代表性仍不足，因此全美亞裔總商會與ILF將持續努力，培養下一代政治與商業領袖。

董繼玲表示，期望亞裔團結、攜手合作，為社區與年輕世代開創更多機會，共同成就美好未來。