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灣區雙十國慶委員會換屆選舉 林秀春當選第48屆主委

記者李宗敏 / 密爾比達報導
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第47屆金山灣區國慶委員會於1月23日晚間，在南灣僑教中心舉行第五次會議。（記者李宗敏 / 攝影）
第47屆金山灣區國慶委員會於1月23日晚間，在南灣僑教中心舉行第五次會議。（記者李宗敏 / 攝影）

第47屆金山灣區國慶委員會1月23日晚間在南灣僑教中心舉行第五次會議。會中進行主任委員換屆選舉，林秀春當選第48屆主任委員。

當晚57位委員與代表參與會議，僑教中心主任莊雅淑出席。第47屆主委葉雲河感謝全體成員、顧問和義工表的辛苦付出，讓每年元旦升旗典禮不斷進步。他說，今年活動吸引了近800位僑胞參與，人數超出預期，導致點心數量不足，他對下一屆活動充滿信心，認為在團隊的共同努力下，活動會更加完善。

莊雅淑說，國慶委員會是北加重要社團，每年負責舉辦多項國慶活動，並感謝葉雲河及其團隊辛勞，尤其在成功主辦元旦升旗典禮，吸引創歷史新高的參與人數。她表示，葉雲河帶領團隊回台，向外界表達北加州僑胞對中華民國的支持。相信新一屆主委將延續這一傳統，繼續凝聚僑胞的力量，為支持中華民國而努力。

當天會議重頭戲是主委改選，林秀春與宋貞均被提名為下屆主任委員候選人。投票中，林秀春獲得57張選票中的27票，宋貞獲得25票，另有5張廢票。經反覆核對投票結果，林秀春當選第48屆主任委員。

林秀春表示，已在僑社服務十餘年，始終默默奉獻。作為中國大專院校聯會會長期間，她曾主辦過多場大型活動，積累了豐富經驗。她深信國歌與國家對每個人心靈的重要，並希望透過國慶委員會，將這份感動傳遞給更多人。

此外，鑑於王德進告知國慶委員會將不再擔任個人委員，當晚的會議也投票補選了一名個人委員，陳思如以31票當選為國慶委員會的個人委員。

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