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北加州台灣同鄉聯合會 年會暨春節聯歡氣氛熱鬧

記者王日芯／聖荷西報導
北加州台灣同鄉聯合會1月25日在金山灣區僑教中心舉辦第52屆年會暨春節聯歡會，眾人合影。（主辦單位提供）
北加州台灣同鄉聯合會1月25日在金山灣區僑教中心舉辦第52屆年會暨春節聯歡會，眾人合影。（主辦單位提供）

加州台灣同鄉聯合會1月25日在金山灣區僑教中心舉辦第52屆年會暨春節聯歡會。活動吸引近500位鄉親及二代台美人參與，台北駐舊金山經文辦事處處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、密爾比達市長Carmen Montano及副市長Evelyn Chua、佛利蒙市長Raj Salwan、庫比蒂諾市長趙良芳及舊金山市府律師邱信福（David Chiu）都到場，此外遠從台灣前來的立法委員莊瑞雄及年會主講人沈伯洋也親自出席。

活動以熱鬧的舞獅表演拉開序幕，北加州台灣同鄉聯合會會長黃桂華表示，聯合會多年來致力於支持台灣相關活動，並推廣台灣文化。她特別感謝鄉親們支持，期許更多台美人第二代積極參與聯合會的組織及活動，共同傳承台灣精神。

會中，中華民國總統賴清德、副總統蕭美琴及僑委會委員長徐佳青以錄影形式致詞，祝賀聯合會52屆年會。賴清德特別感謝海外鄉親的努力，讓台灣在國際間與美國的交流與合作更加密切。他強調，台灣的民主與自由是最重要的價值，呼籲海外鄉親共同發揮力量，為台灣走向世界助力。

蕭美琴感謝聯合會在提升台灣國際能見度方面的貢獻，徐佳青則分享了台灣在國際排名中的亮眼表現，並介紹僑委會的未來政策，包括推出的智能僑卡服務。僑教中心特別準備「六順和春」春聯及福袋，為鄉親送上新春祝福。

當天的重頭戲是由沈伯洋帶來專題演講，主題為「打台灣不如騙台灣：中共對台認知作戰的現況與應對」。沈伯洋深入分析中國透過社交媒體和影音平台，散布假訊息的手段，呼籲民眾提高警覺，避免受「敵我意識」影響而弱化國防和國家安全。他舉了不少例子，演講引起現場熱烈討論和關注。

此外，二代台美青年Jocelyn Chung和Ellie Yang也在活動中分享了他們的著作，探討台灣族群認同的重要性，鼓勵更多年輕世代認識並傳承台灣文化。活動中還有熱鬧的幸運抽獎，活動在歡樂的氛圍中圓滿結束。

現場發放了便當。（記者王日芯/攝影）
現場發放了便當。（記者王日芯/攝影）
立委沈伯洋發表演講。（記者王日芯／攝影）
立委沈伯洋發表演講。（記者王日芯／攝影）
庫比蒂諾市長趙良方。（記者王日芯／攝影）
庫比蒂諾市長趙良方。（記者王日芯／攝影）

加州 賴清德 灣區

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