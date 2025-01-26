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佛利蒙法鼓山新春活動 市長與民眾齊迎小龍年

記者葛歆睿／佛利蒙報導
佛利蒙市長Raj Salwan（左二）、副市長Desrie Campbell（右二）、市議員張雅靜（右三）、Kathy Kimberlin（右一）也親臨活動。（記者葛歆睿 / 攝影）
佛利蒙市長Raj Salwan（左二）、副市長Desrie Campbell（右二）、市議員張雅靜（右三）、Kathy Kimberlin（右一）也親臨活動。（記者葛歆睿 / 攝影）

佛利蒙法鼓山舊金山道場1月25日舉辦「有大願力」新春活動，吸引逾400位民眾參與，一同感受寺院特有的年節氛圍，喜迎2025小龍年。現場舉行點燈祈福儀式，讓參與者許下美好願景，祈求平安喜樂。佛利蒙市長Raj Salwan、副市長Desrie Campbell、市議員張雅靜、Kathy Kimberlin等親臨活動，共襄盛舉。

Raj Salwan致詞時肯定了佛教對社區和諧與幸福的貢獻。他表示，佛利蒙是個多元文化的城市，大家能在此共同慶祝不同的文化與信仰，體現了城市的包容性。他說：「我們希望佛利蒙以最幸福、歡迎和包容的城市為人所知」並鼓勵民眾更多參與佛教傳統，學習冥想與唱誦，以帶來「更多的平靜與精神連結」。他也承諾，佛利蒙市政府將繼續支持法鼓山道場的各項努力。

張雅靜首次造訪法鼓山舊金山道場，對這座「美麗安靜的寺廟」感到驚喜，並稱其為佛利蒙的「寶藏」。她表示，進入道場後，自己感受到一種心靈上的平安與喜悅，並讚賞現場每位參與者的愛心與真誠。她提到，作為華人，她對佛教文化及中國深厚的文化底蘊感到自豪，並強調在當今這個快速變遷的時代，每個人都需要一段時間來自省與休息。

當日活動豐富。在大殿，法鼓山三學研修院副督監暨僧伽大學副院長常寬法師、舊金山道場監院常襄法師，以及常興法師和演期法師，共同主持新春祈福法會，熱情歡迎民眾前來祈福走春，感受佛法帶來的清淨與祥和。另有為70歲以上長者設計的祝福儀式。在觀音殿，民眾參與多項互動活動，如現場春聯揮毫、「拉近幸福禪」體驗、發願培福小盆栽DIY、養生茶飲品嚐，以及幸福闔家照拍攝服務。中午，道場特別提供平安齋，與大眾共享新春佳節的喜悅。

法鼓山創辦人聖嚴法師1992年提出「心靈環保」的核心理念，旨在透過觀念的導正，提升人的品質，並以健康心態面對現實、處理問題。舊金山道場延續此理念，以推廣全面教育與落實整體關懷為使命，為灣區居民提供一處安定身心的靜修之地。

為了方便南灣民眾學習禪法，法鼓山矽谷中心將於2025年2月18日啟用，屆時歡迎南灣民眾前往參觀，共同學習。地址: 20111 Stevens Creek Blvd., #245, Cupertino, CA 95014。

Sam Peng爲參與民眾揮毫寫春聯。（記者葛歆睿 / 攝影）
Sam Peng爲參與民眾揮毫寫春聯。（記者葛歆睿 / 攝影）
發願培福小盆栽DIY。（記者葛歆睿 / 攝影）
發願培福小盆栽DIY。（記者葛歆睿 / 攝影）
佛利蒙的法鼓山舊金山道場於1月25日舉辦「有大願力」新春活動。（記者葛歆睿 / ...
佛利蒙的法鼓山舊金山道場於1月25日舉辦「有大願力」新春活動。（記者葛歆睿 / 攝影）

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