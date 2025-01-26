點燃新春希望 APAPA創辦人尹集成籲年輕人爭做華人之光

尹集成在亞洲文化中心落成典禮上講話。（王繪灃提供）

在即將到來的春節之際，美國亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（CC Yin）透過一封深情的新春賀信，向全球華裔 社區送上了誠摯的問候和美好的祝願。在這喜慶的時刻，筆者也有幸採訪了尹集成，與這位傳奇人物一起回顧他跌宕起伏的人生歷程，以及他對華裔社區無私奉獻的點滴。

加州亞裔眾議員Stephanie Nguyen（中），在尹集成壽辰送上賀禮。（王繪灃提供）

貧困子弟 從基層做起

尹集成在信中期盼，在美華裔青年要發揚華人亞裔 的優良傳統，積極建設社區爭做華人之光。尹集成回憶他出生在一個貧困的家庭，年輕時的他歷經動盪與艱辛，他於20世紀60年代飄洋過海到美國，最初僅靠一份微薄的收入維持生計。談起那段艱苦歲月，他坦言：「我連英語都聽不懂，更別提適應美國社會的節奏了。但我告訴自己，這片土地上有機會，我必須堅持下去。」

憑藉刻苦的學習和勤奮的工作，尹集成以一名工程師的身分在美國穩了腳跟。遭遇公司裁員後，已近知天命年歲的他從第一間麥當勞起步，逐步擴展業務，最終成為數十家加州麥當勞連鎖店的成功經營者。如今他不僅是商業上的成功人士，更是美國亞裔社區的領軍人物。

走過歧視 創立APAPA

回顧自己的創業歷程，尹集成深知華裔在美國社會中面對的種種困難。從種族歧視到社會隔閡，華裔曾長期處於邊緣化的地位。這些經歷促使他在1999年與志同道合的朋友們共同創立了APAPA，致力於促進亞裔社區的政治參與和社會融合。

「我們不能讓下一代重複我們的老路，」尹集成說，「APAPA的使命就是要為亞裔爭取平等的機會，讓他們能夠在美國這個多元文化的國家中更好地發展」。

今年，APAPA迎來了成立25周年的重要里程碑。在過去的25年裡，該組織從一個地方性的倡議發展成了擁有全國影響力的非營利機構。他們通過一系列教育和文化項目，幫助亞裔更好地融入美國主流社會，並為年輕一代提供了寶貴的培訓和實習機會。

在採訪中，尹集成特別提到了APAPA如何幫助亞裔社區在政壇上發出更響亮的聲音。他舉例說：「過去我們的社區幾乎沒有代表，而現在我們有更多的亞裔議員和市長，他們真正為我們的權益發聲。這是大家共同努力的成果。」

挑戰仍存在 不能鬆懈

然而，挑戰仍然存在。尹集成表示，儘管亞裔群體在經濟和教育領域表現突出，但在社會偏見和政治參與方面，依然有很長的路要走。「我們不能鬆懈，APAPA的使命不僅是為了今天，更是為了我們的子孫後代。」

除了政治參與，尹集成還強調了文化與教育的重要性。他認為，文化交流是彌合不同族裔之間差距的橋樑，而教育則是改變命運的根本途徑。「通過文化活動，我們可以讓更多的美國人瞭解華裔的歷史和貢獻，這不僅能夠消除誤解，還能讓我們的孩子為自己的身分感到自豪。」尹集成說道。近年來，APAPA積極支持亞裔文化節慶活動，包括春節慶典和華埠花車遊行等，為亞裔社區贏得了廣泛的認可。

新年展望 助年輕人圓夢

展望2025年，尹集成對APAPA的發展充滿信心。他透露，在新的一年裡，APAPA將廣納賢才和籌集更多資金，並計畫推出一系列針對年輕亞裔的領導力培訓專案。「未來屬於年輕人，我們要給他們提供資源和平臺，幫助他們實現自己的夢想。」他說，無論是通過時間、才能，還是資源的貢獻，每個人都可以成為改變的一部分。

採訪的最後，尹集成引用他在新春賀信的內容對華裔社區傳遞祝福和期望。他說：「新春是團聚的時刻，也是重新出發的契機。願美國青年華裔要點燃新春的希望，爭做華人之光 。」